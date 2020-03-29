На искусственной вентиляции легких в России 40% пациентов — младше 40 лет

На искусственной вентиляции легких в России 40% пациентов — младше 40 лет8
- 29.03.2020, 14:59
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Коронавирус в РФ протекает в тяжелой форме.
В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходится на возрастную группу моложе 40 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает РБК.
На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%.
«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста», — говорится в сообщении штаба.
По данным оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в Москве 46% — это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу подтвержденных диагнозов находится возрастная группа от 18 до 34 лет (33,5%). 15% заразившихся составляют люди старше 65 лет, а 5,5% — дети. Инфекция у детей может протекать практически без симптомов, однако заразившись, они являются носителями вируса.