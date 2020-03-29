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Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить в храмы

  • 29.03.2020, 16:16
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Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить в храмы

Он обратился к верующим с просьбой молиться дома.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. Об этом сообщает censor.net.ua.

"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - заявил глава РПЦ после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель РПЦ признался, что это решение далось ему нелегко.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Общее число умерших от осложнений достигло восьми.


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