Глава РПЦ Кирилл призвал верующих не ходить в храмы 29.03.2020, 16:16

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Он обратился к верующим с просьбой молиться дома.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. Об этом сообщает censor.net.ua.

"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - заявил глава РПЦ после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель РПЦ признался, что это решение далось ему нелегко.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Общее число умерших от осложнений достигло восьми.