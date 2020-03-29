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В разгар эпидемии белорусов ждет рабочая суббота

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  • 29.03.2020, 17:16
В разгар эпидемии белорусов ждет рабочая суббота

Так решили власти.

В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Как будем отдыхать и трудиться в апреле рассказывает tut.by.

Суббота 4 апреля объявляется рабочей за понедельник 27 апреля.

При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных — 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.

28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая в Беларуси — День труда.


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