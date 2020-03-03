Наломали дров 31 Павел Абрамович, naviny.by

3.03.2020, 8:49

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Что происходит в белорусских лесхозах?

Некоторые белорусские лесхозы рисуют красивые отчеты, но за этими радужными цифрами скрывается откровенная бесхозяйственность и личная корысть.

Леса колышатся, а склады полнятся

Отдельные белорусские лесхозы, судя по сводкам контролеров, вообще перестали делать свою основную работу — высаживать новые леса и ухаживать за старыми. Хотя по бумагам площади лесных культур, в том числе ценных, в Беларуси только растут. Да еще с перевыполнением планов — за это лесхозы не забывают начислять себе большие премии.

Помимо лесопосадок, настоящих и фиктивных, организации Минлесхоза из года в год увеличивают остатки древесины на складах.

Так, на начало 2019 года эти остатки выросли почти на 240 тысяч кубических метров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 2580 тысяч «кубов».

Древесное сырье не просто накапливается, а гниет на складах или в самих лесах, где оно и осталось, отмечает КГК.

При этом вместо того, чтобы отдавать арендаторам на переработку уже заготовленный лесоматериал, лесхозы позволяют им рубить здоровую древесину.

К примеру, в 2018 году арендаторы заготовили 2,6 млн кубометров леса. Еще 3,3 млн «кубов» в том же году вырубили сами лесхозы, когда устраивали так называемые прореживания и проходные рубки.

Также КГК ставит лесхозам в вину неиспользование потенциала делянок, которые выделены под рубку, формальное освидетельствование лесосек, нарушение правил отпуска древесины на корню и ее заготовки, отсутствие контроля за оформлением документов на реализацию древесины и другое.

Неудивительно, что по результатам проверок КГК, проведенных в 2019 году в организациях лесохозяйственной отрасли страны, взыскано в бюджет 2 млн рублей, привлечено к административной ответственности 12 юридических и 190 физических лиц, а к дисциплинарной — 566 человек.

Кроме того, возбуждено 16 уголовных дел.

Система учета не работает, заводы не построены

Сам КГК постоянно выступает с инициативами, которые призваны изменить ситуацию в отрасли, что называется, на корню.

Например, предлагает минимизировать проведение рубок в здоровых хвойных насаждениях, заменив их вырубкой поврежденных насекомыми древостоев, а также заготавливать древесину под заказ конкретных потребителей.

Кроме того, КГК выступает за разработку нормативного правового акта, который регламентирует полный цикл воспроизводства лесов и позволит контролировать качество проводимых работ.

Эти предложения контролеров пока остаются на бумаге. А в это время Минлесхоз ставит под угрозу срыва поручения главы государства.

В частности, КГК неоднократно обращал внимание министерства на необходимость выполнить поручение президента по разработке и внедрению единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) на всех этапах ее перемещения от лесосеки до потребителей. Однако, несмотря на немалые бюджетные ассигнования, ЕГАИС так и не внедрена.

Судя по всему, еще одна настоящая драма с участием Минлесхоза развернется через три месяца.

Дело в том, что Александр Лукашенко распорядился сдать в эксплуатацию к 1 июня шесть пеллетных производств. Эти заводы должны производить топливные гранулы из низкосортной древесины и отходов лесозаготовок, чего в стране предостаточно.

Речь идет не только о производстве экологичного топлива из возобновляемого ресурса, но и о продукте с высокой добавленной стоимостью, который имеет спрос в Евросоюзе.

Однако два из шести заводов до сих пор не имеют не то что фундамента, но даже проектной документации. Белтелерадиокомпания называет виновника — это гомельский завод «Коммунальник», который выиграл тендер на строительство в августе 2019 года, но все еще не приступил к работе. Среди виновников происходящего числится и Минлесхоз, который не проконтролировал ситуацию должным образом.

Контролеры пристально следят за происходящим — поручение президента должно быть выполнено через три месяца.

В обзоре Naviny.by собрано несколько типичных случаев, которые проверяющие вскрыли в ходе проверок лесхозов. И хотя, по мнению руководителя КГК Леонида Анфимова, в прошлом году организации Минлесхоза достигли определенных положительных результатов, им еще многое предстоит сделать. И разумеется, исправить.

Договор — это просто бумажка

Нарушитель. Директор лесхоза в Витебской области.

Нарушения. В 2018 году лесхоз заключил договоры с субъектами хозяйствования. По условиям этих договоров лесхоз обязался продавать компаниям древесину, но только после того, как получит от них 100-процентную предоплату.

Однако по прямому указанию руководителя лесхоз отгружал древесину потребителям, которые не выполнили это условие договора.

Директор распорядился, чтобы поставки шли также в адрес компаний-должников. Каждый из этих субъектов хозяйствования задолжал лесхозу свыше одной тысячи базовых величин (27 тысяч рублей) по оплате ранее поставленной продукции.

Кроме того, в январе–феврале 2019 года директор приказывал, чтобы древесину компаниям отпускали не по биржевым ценам, а по более низким — прейскурантным.

Цифра. Своими действиями руководитель причинил лесохозяйственному учреждению ущерб на сумму свыше 61 тысячи рублей.

Принятые меры. В отношении директора возбуждено два уголовных дела по ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК «Превышение власти или служебных полномочий».

Максимальная ответственность. Лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Где работаем, там и мусорим

Нарушители. Руководство Наровлянского спецлесхоза (Гомельская область).

Нарушение. В августе–сентябре 2017 года при ремонте административного здания были снесены старые строения.

Руководство Наровлянского спецлесхоза решило сэкономить на утилизации отходов — эту процедуру требует провести закон. И распорядилось, чтобы подрядная организация вывезла мусор в ближайший лесной массив.

Цифра. В лесу возле деревни Грушевка Наровлянского района было незаконно размещено более 900 тонн строительного мусора. Этот факт контролеры установили в мае 2019 года.

Принятые меры. Комитет госконтроля принял все необходимые меры, чтобы лесхоз привел государственный лесной фонд в надлежащее состояние, а виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Лес заготовлен — и пусть себе гниет в лесу

Нарушитель. Директор Старобинского лесхоза (Минская область).

Нарушение. В декабре 2014 года Старобинский лесхоз заготовил 2333 кубических метра древесины деловых пород (ольха, береза, сосна).

Всю эту древесину должны были вывезти из леса до середины марта 2015 года. Но забрали только 647 «кубов», а на оставшуюся часть продлили технологический срок вывоза — до декабря 2015 года.

Заготовленная древесина так и осталась гнить на месте заготовки. И это несмотря на то, что комиссия лесхоза освидетельствовала места рубки и составила соответствующий акт, в котором перечислила нарушения.

Руководитель лесхоза знал о том, что заготовленное сырье нужно своевременно вывезти и реализовать. Но не принял должных мер, чтобы изучить результаты освидетельствования и устранить недостатки, которые комиссия указала в своем акте.

Цифры. Общий объем испорченной древесины составил 1685 кубических метров. Ущерб, причиненный Старобинскому лесхозу, превысил 13,5 тысячи рублей.

Принятые меры. В отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК «Бездействие должностного лица».

Максимальная ответственность. Лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ручьи бюджетных денег текут к нам

Нарушители. Должностные лица Белыничского лесхоза (Могилевская область).

Нарушение. В 2016–2018 годах бухгалтерия лесхоза необоснованно включала в платежные поручения (эти документы подаются в органы казначейства) зарплату тех работников, чей труд на самом деле не должен оплачиваться за счет республиканского бюджета.

Незаконно лесхоз получал и плату за лесопользование — она должна была идти на финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства.

Кроме того, с июля по декабрь 2017 года в карточках учета работы транспорта и механизмов Белыничского лесхоза завышались машино-смены. В результате неправильно распределялись расходы между бюджетной и хозрасчетной деятельностью учреждения.

Цифра. Всего лесхоз незаконно получил из бюджета более 30 тысяч рублей.

Принятые меры. Должностные лица лесхоза привлечены к административной ответственности. Незаконно полученные бюджетные деньги и средства за лесопользование они возместили в полном объеме.

Прибыльный план — молодняк посадить на болоте

Нарушители. Руководство и работники Россонского лесхоза (Витебская область).

Нарушения. Лесхоз отчитался, что в 2018 году в категорию ценных лесов ввел более 440 гектаров молодняка. Тем самым план был перевыполнен на 17%. За это работники лесничеств и руководитель получили премии на сумму более 36 тысяч рублей.

Однако в сентябре 2019 года контролеры выявили более сотни участков общей площадью 167 гектаров (38% от «отчетных»), которые лесхоз необоснованно ввел в категорию ценных. Эти нарушения были выявлены в 11 из 12 лесничеств лесхоза.

К примеру, на одних участках молодняк не соответствовал нормативам по высоте и количеству, на других — деревья ценных пород были заглушены малоценными мягколиственными породами так называемого естественного возобновления, на третьих — лесные культуры вообще погибли. А некоторые участки представляли собой прогалину (здесь молодые деревья вообще не высаживали) либо были заболочены, поросли осокой.

Кроме того, КГК обнаружил другие нарушения в лесхозе.

Цифры. Выявлено незаконное получение средств из бюджета (более 104 тысяч рублей), нецелевое использование средств лесного дохода на нужды коммерческой деятельности (свыше 6 тысяч рублей), а также порча более 180 кубометров деловой древесины.

В ходе инвентаризации выявлены излишки лесопродукции (более 300 кубических метров) на сумму почти 3 тысячи рублей и имущество на сумму почти 16 тысяч рублей, которое не числилось на счетах бухгалтерского учета.

Также установлена недостача материальных ценностей на сумму свыше 500 рублей.

Принятые меры. К дисциплинарной ответственности привлечены 35 работников Россонского лесхоза, к административной ответственности — юридическое лицо и директор.

Контролеры также намерены привлечь к административной ответственности других работников лесхоза.

В отношении должностных лиц восьми лесничеств возбуждены уголовные дела по части второй статьи 210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».

Максимальная ответственность. Ограничение свободы на срок до 7 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В настоящее время директор Россонского лесхоза освобожден от занимаемой должности.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц еще двух лесничеств лесхоза.

КГК контролирует устранение выявленных нарушений.

Павел Абрамович, naviny.by