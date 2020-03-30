«Лучше умирай на ступеньках больницы» 30.03.2020, 9:52

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Монолог белоруски, которая заразилась коронавирусом.

Русская служба BBC выпустила монолог 34-летней белоруски, которая живет в Лондоне. Девушку зовут Евгения Тайлер; она рассказала, как у нее выявили коронавирус, как инфекция проявила себя и как болезнь лечили в одной из лондонских больниц.

Издание kyky.org опубликовало полную расшифровку речи Евгении.

«Первый симптом у меня был как при простой легкой простуде, – делится историей своей болезни Евгения. – Немножко насморка, немножко горла, но все очень легко. Затем начался насморк, тяжесть в носу, глаза болят. Оно [это состояние] продлилось пару дней. И тогда я позвонила в службу 111 [горячая линия здравоохранения Британии]. Там сказали, что это не симптомы коронавируса, а обычная простуда».

«[Когда произошло обострение?] Во вторник [спустя неделю] после обеда у меня начался кашель. Он был не сильным, я немножко покашливала. К 23:00 у меня вдруг очень сдавило грудную клетку. Было такое ощущение, будто мне кто-то наступил на грудь. Я потеряла возможность вдохнуть полной грудью, становилось очень страшно и очень тяжело. Тогда мы [Евгения и ее партнер] пытались позвонить в службу 111. 40 минут мы просидели на телефоне. У меня уже начиналась истерика, потому что я не могла дышать. Мой парень хотел отвезти меня в больницу. Я плакала, рыдала, просила его не везти меня, потому что меня выгонят. Когда мне стало совсем тяжело дышать, он просто взял меня в охапку, посадил в машину, и мы поехали в больницу. Сказал: «Если ты будешь умирать, то уже лучше умирай на ступеньках больницы, потому что так все-таки выше шанс, что ты получишь медицинскую помощь».

«[Как поставили диагноз?] У меня взяли кровь, и сразу после этого меня отправили на рентген легких. Когда врач увидел мой рентген с поражением легких, он сказал, что у меня точно коронавирус».

«[Как лечили?] Я лежала в приемном отделении «скорой». Я провела там ночь. В палате я была одна с моим парнем, он присутствовал со мной. Мне поставили две капельницы. За эту ночь мне дали два игналятора с Вентолином. Потом отпустили домой, когда прошла кризисная ситуация, когда я сама уже дышала нормально».

«[Самое сильное впечатление?] Самое сильное впечатление было связано с тем, как быстро меня приняли. Как быстро они [медики] поняли, что нужно сделать, как облегчить мои проблемы с дыханием. Я еще не заканчивала предложение, описывая, что у меня происходит, а они – врачи, медсестры – кивали и уже знали, что делать. Врачи, как мне кажется, готовы к тому, что происходит сейчас».

«[Что сказали делать дома?] Мои симптомы затрудненного дыхания регулируются лекарствами, которые мне дали в больнице. Но у меня начал развиваться насморк с мокротами, которые уже показывали инфекцию верхних дыхательных путей. Мне прописали антибиотики для того, чтобы убить инфекцию, которая развивалась. У меня последние несколько дней очень сильные приступы кашля, и их очень тяжело контролировать лекарствами, которые мне прописали».

[Вы были здоровы до заражения?] У меня ослабленный иммунитет, и у меня был рак щитовидной железы в 2009 году, я проходила курс радиотерапии. Я бы не сказала, что я болезненная. Я занимаюсь спортом, организм себя чувствует нормально, но именно в этой ситуации с вирусом мое предыдущее заболевание сыграло большую роль. Мой парень тоже заразился коронавирусом. Мы в больнице спрашивали у врачей, и они сказали: исходя из того, что у него кашель и слабость, симптомы говорят о том, что у него тоже есть коронавирус. Ну и раз мы живем в одной квартире, этого [передачи инфекции] было бы трудно избежать. Но ему лечения никакого не назначили, тест никакой не делали, сказали просто переждать».