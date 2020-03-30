Прогноз: На этой неделе нефть может достигнуть $20 за баррель 1 30.03.2020, 11:48

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Спрос на углеводороды значительно упал.

Нефтяные котировки завершили пятничные торги вблизи минимумов около $25 за баррель, а сегодня с утра продолжили снижение и торгуются около $23,5. Очередной всплеск распродаж связан увеличением опасений относительно спроса, который может оказаться слабее прогнозов, если эпидемия коронавируса затянется. На прошлой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что мировой спрос может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса, пишет "Финам".

"Сегодня 3 млрд человек в мире заблокированы. В результате этого мы вполне можем увидеть, что где-то в течение года спрос упадет, как некоторые говорят, примерно на 20 млн б/с", - цитирует Reuters главу МЭА.

В то время как взять под контроль эпидемию пока не представляется возможным, внимание участников рынка приковано к действиям крупнейших нефтпроизводителей: Саудовской Аравии, России и США. Возобновление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, прежние условия которой истекают 1 апреля, могло бы поддержать рынки.

Однако Саудовская Аравия в пятницу заявила о том, что переговоры по новой нефтяной сделке не ведутся. "Не было никаких контактов между министрами энергетики Саудовской Аравии и России по поводу какого-либо увеличения числа стран ОПЕК+, а также обсуждения совместного соглашения о балансе нефтяных рынков", - цитирует Reuters чиновника Минэнерго Саудовской Аравии.

Этот комментарий последовал после того, как глава Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал в интервью Reuters, что Россия допускает возрождение сделки ОПЕК+ при условии привлечения к ней новых участников. Ранее Дмитриев и министр энергетики РФ Александр Новак выступали представителями РФ на переговорах по предыдущей сделке ОПЕК+.

"Не Россия приняла решение о наращивании добычи и о выходе из ОПЕК+, но мы (РФПИ) считаем, что к этой сделке можно вернуться. Мы находимся в контакте и с Саудовской Аравией, и в контакте с рядом других стран. На основе этих контактов мы видим, что если круг участников ОПЕК+ расширится и в него войдут другие страны, то вполне вероятно, что общее соглашение по стабилизации нефтяных рынков возможно", - цитирует чиновника Reuters.

Ранее в начале марта Саудовская Аравия и Россия в рамках встречи ОПЕК+ не смогли договориться по объему сокращения добычи во II квартале 2020 г. Из-за этого дипломатические отношения между странами ухудшились, и оба государства озвучили планы по увеличению добычи с 1 апреля. Аналогичные действия были вынуждены предпринять и другие участники ОПЕК, в том числе ОАЭ, Кувейт, Ирак, Нигерия и др. В совокупности добыча со стороны бывших участников сделки во II квартале 2020 г. может вырасти на 3–4 млн б/с.

В то же время соанцевая промышленность в США цз-за падения цен оказалась в бедственном положении. В минувшую пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок стремительно падает вторую неделю подряд и достигает 624 уст. (-40). В годовом выражении сокращение составило 192 уст.

Стремительное падение буровой активности указывает на высокие риски сокращения добычи в США в 2020 г. В то же время операторы нефтепроводных систем в США уже призывают производителей к снижению добычи, поскольку свободное место в нефтехранилищах стремительно сокращается. Из-за падения спроса значительный объем нефти не доходит до потребителей и остается на хранении.

"Вчера стало известно, что некоторые производители [нефти] в Техасе стали получать от нефтепроводных компаний письма с просьбами сократить добычу, поскольку не хватает места для хранения", - сообщает член железнодорожной комиссии Райан Ситтон.

Многие сланцевые компании встретили кризис на нефтяном рынке с большим объемом долгов, что может не позволить им пережить период низких цен. Банкротство сланцевых компаний, в свою очередь, может быть чревато для финансовой устойчивости банков, которые их финансировали. По результатам опроса руководителей 161 нефтяной компании США, проведенного Федеральным резервным банком Далласа, для безубыточной эксплуатации существующих скважин необходима цена WTI в диапазоне от $23 до $36 за баррель. Сегодня с утра сорт WTI торгуется около $20,5 за баррель.

В целях поддержки отрасли американские чиновники рассматривают различные пути дипломатического воздействия на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы восстановить сделку ОПЕК+. Одним из вариантов может быть присоединение Штатов к новой сделке ОПЕК+ или отдельный союз между США и Саудовской Аравией.

Формат сотрудничества между королевством и США пока остается неопределенным. В качестве возможных действий со стороны США чиновники отмечали возможность сокращения добычи в Техасе, а также гибкое использование стратегического нефтяного резерва. При этом министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в интервью Bloomberg о том, что союз между Саудовской Аравией и США был лишь одной из "многих и многих идей", которые были выдвинуты американскими политиками.

Reuters сообщает, что группа из шести американских сенаторов на той неделе написала письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором говорилось, что Саудовская Аравия и Россия "начали экономическую войну против Соединенных Штатов" и угрожают американскому "энергетическому доминированию".

Они призывают Саудовскую Аравию выйти из ОПЕК, отказаться от политики высокой добычи, сотрудничать с США в стратегических энергетических проектах или столкнуться с возможными последствиями "от тарифов и других торговых ограничений до расследований, защитных действий, санкций и многого другого". Два других сенатора от нефтедобывающих штатов внесли в пятницу законопроект, который предполагает вывод вооруженных сил США из королевства.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают 6,1% к уровням закрытия предыдущего торгового дня. Обновление минимумов прошлой недели является негативным сигналом, который указывает на высокое давление со стороны продавцов. При сохранении сентимента на этой неделе котировки могут достигнуть отметки $20 за баррель.

При этом стоит отметить, что кривая фьючерсов Brent указывает на позитивные ожидания участников рынка, рассчитывающих на скорое восстановление цен. Майские контракты пройдут экспирацию 31 марта, после чего ближайшим контрактом станет июньский фьючерс. Сегодня с утра он торгуется в контанго более чем на $3 выше цены майского фьючерса.