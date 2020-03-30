За неделю число заболевших коронавирусом в США почти утроилось 1 30.03.2020, 12:13

ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

По прогнозам, все реанимации страны будут заполнены через две недели.

США стали страной с самым большим числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За неделю число заболевших почти утроилось и превысило 120 тыс., эксперты прогнозируют прохождение пика распространения только через месяц, сообщает РБК.

Как в США стало больше всего диагностированных случаев

27 марта США стали мировым лидером по числу заболевших коронавирусом. По данным на утро пятницы, там было более 86 тыс. подтвержденных случаев заболевания, число умерших от вируса составляло 1301 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). К концу дня число заболевших перевалило за 100 тыс. человек. К утру субботы, 28 марта, число диагностированных случаев составило 104 тыс. человек, смертей — больше 1,5 тыс. В воскресенье — 124 тыс., около 2,2 тыс. закончились летально.

При этом еще в середине недели число заболевших в стране было в три раза меньше, но уже тогда ВОЗ предупреждала, что США вскоре могут стать новым эпицентром распространения коронавируса. В Китае, где нулевой пациент был обнаружен в декабре прошлого года, с начала эпидемии всего были подтверждены 81 948 случаев заражения, в Италии число подтвержденных случаев составляет 86 тыс.

Президент Дональд Трамп связал большое количество выявленных случаев с хорошей диагностикой. «Я думаю, нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в аккаунте Белого дома в Twitter.

Большинство экспертов соглашаются, что, поскольку кривая заболеваемости в США уже превратилась в экспоненту, пиковый темп распространения коронавируса может быть пройден не раньше чем через месяц. Американский Центр по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) предполагает, что пик смертности в США от вируса будет пройдет через три недели. Неделю назад американский Колумбийский университет прогнозировал, что, даже если США смогут в два раза снизить темпы распространения вируса, через два месяца в стране будет 650 тыс. инфицированных. По их подсчетам, в данный момент число реально зараженных в 11 раз больше официального числа.

По оценкам Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, к июлю в США от коронавируса могут умереть от 38 тыс. до 162 тыс. человек. Ко второй неделе апреля, прогнозируют эксперты, все реанимации страны будут заполнены.

Где находится главный очаг заболевания

Самая тяжелая ситуация в США — на восточном побережье. Эпицентр вирусной инфекции — Нью-Йорк. В штате зарегистрирована почти половина от всех случаев заражения в США — более 53 тыс., число умерших превысило 780. Из них около 31 тыс. находятся в одноименном крупнейшем городе штата. При этом первый официальный случай заражения в Нью-Йорке был зафиксирован 2 марта.

Властями принимаются активные меры по профилактике вируса. По данным на 27 марта в Нью-Йорке сделано более 120 тыс. тестов — это 627 тестов на 100 тыс. жителей штата, всего по стране сделано 127 тестов на 100 тыс. жителей. Но и этого оказывается недостаточно. Например, в Elmhurst Hospital Center, госпитале на 545 коек в районе Куинс, с 6:00 и до 17:00 стоит очередь желающих пройти тест на коронавирус, но людей так много, что многие не дожидаются и уходят домой непроверенными.

Больницы города испытывают острую нехватку средств защиты, врачи вынуждены использовать вместо костюмов защиты мусорные мешки. В Нью-Йорке уже есть подтвержденный случай смерти медбрата из-за вируса. Больницы также вынуждены использовать один аппарат ИВЛ для поддержания здоровья сразу для двух пациентов — впервые эта экспериментальная методика была опробована в 2017 году после массового расстрела в Лас-Вегасе. Аппараты на такое не рассчитаны, но, как оказалось, при правильном алгоритме работы, это возможно (инструкцию на YouTube загрузила врач детройтского Ascension St. John Hospital Шарлин Бабкок).

Почему в Нью-Йорке самая сложная ситуация

Причин у этого несколько. Во-первых, Нью-Йорк — самый населенный и главный туристический город США, во-вторых, социальная жизнь в нем устроена таким образом, что люди постоянно находятся в толпе — в метро, офисах, на узких тротуарах, в-третьих — масштабная диагностика. В-четвертых, власти приняли недостаточные меры для предотвращения массового заражения. Нью-Йорк закрыл школы 18 марта, после того как в городе было уже 2,3 тыс. инфицированных. И только 22 марта, когда заразились уже более 15 тыс., власти Нью-Йорка приказали перевести людей на удаленную работу.

Для сравнения: в Калифорнии гражданам запретили покидать дома без необходимости еще 16 марта, когда в штате было 500 случаев заражения. Там сейчас более 5,5 тыс. случаев и 121 смерть, но даже при всех принятых мерах наблюдаются взрывные темпы роста: 1042 новых случая (+35%) за пятницу.

28 марта в Нью-Йорк должен отправиться плавучий госпиталь ВМФ США на 1 тыс. коек. Кроме того, сейчас на Манхэттене с нуля возводятся четыре больницы на 250 коек каждая. Морги нескольких городских больниц заполнены, поэтому власти штата закупили 85 машин-рефрижераторов для хранения трупов, они стоят около городских больниц. Временные морги в городе понадобились впервые после террористической атаки 11 сентября 2001 года.