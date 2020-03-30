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Археологи обнаружили саркофаг с изображением леопарда

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  • 30.03.2020, 12:34
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Археологи обнаружили саркофаг с изображением леопарда

В Древнем Египте этот зверь был символом силы и власти.

Во время раскопок в египетском Асуане археологи обнаружили саркофаг с цветным изображением леопарда на крышке примерно VII века до нашей эры.

Ранее в этом районе археологи уже находили около 300 гробниц с VII века до н. э. по IV век н. э. Однако самой яркой находкой специалисты считают рисунок леопарда, сообщает lenta.ua со ссылкой на Fox News.

В Древнем Египте леопард был символом силы и власти, его изображали в гробницах для защиты и передачи силы усопшему, которому предстоит воскреснуть в загробном мире.


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