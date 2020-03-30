Арсений Чигирь: Больница в Бобруйске переполнена пациентами с пневмонией 15 30.03.2020, 13:12

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Арсений Чигирь

Фото: Charter97.org

Жители города не верят официальной информации.

Активист «Европейская Беларусь» из Бобруйска Арсений Чигирь рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, что в период пандемии COVID-2019 больше всего тревожит белорусов:

- Официальной информации по Бобруйску немного. От людей известно, что больница переполнена пациентами с пневмонией.

Всех тревожит это ситуация. Те, кто мог уйти на дистанционную работу, обучение – уходят. Люди так поступают, потому, что власти не вводят карантин, хотя почти вся Европа это сделала.

Могу точно сказать, что с этой ситуации с вирусом у людей пропало какое-либо доверие к властям по той причине, что власти не дают абсолютно никакой информации, держат людей в неведении. Приходится довольствоваться слухами, а это вызывает еще больше вопросов и больше опасения.

В этом году в Беларуси должны состояться президентские выборы, и Лукашенко опасается, что мер карантина белорусская экономика просто не выдержит, боится, что в таком случае никакие фальсификации не помогут. Вовсю идут футбольные чемпионаты, другие общественные мероприятия и зараза легко распространяется. Но, если трупы пойдут на сотни – это разве лучше?