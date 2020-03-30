Toyota представила «карманный внедорожник»4
- 30.03.2020, 14:35
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Фотошпионы обнаружили его недалеко от Полярного круга.
На базе хэтчбека Toyota Yaris разработали компактный кроссовер, который должен дебютировать уже в 2020 году, пишет «Новое время».
Ожидается, что это будет самый маленький кроссовер в линейке Toyota.
Новый вседорожник Toyota стал одной из жертв отмененного Женевского автосалона: именно в Швейцарии компания планировала рассекретить компактную новинку. Большинство запланированных производителями на Женеву премьер состоялось онлайн, но Toyota приняла решение отложить дебют.
Фотошпионы обнаружили недалеко от Полярного круга несколько экземпляров необычно выглядящих Toyota Yaris в камуфляже. Как минимум один тестовый прототип несет на себе кузов и оптику предыдущего поколения Yaris тогда как второй куда больше похож на актуальную модель. Объединяет их отчетливо увеличенный дорожный просвет.
Серийный вседорожник, вероятнее всего, не будет иметь внешнего сходства с хэтчбеком. Внешность кроссовера станет чем-то средним между Yaris и более крупным C-HR, но окажется более традиционной: от экстравагантности C-HR, видимо, решили отказаться.
Кроссоверу уже пообещали гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового бензинового мотора, систему полного привода и внедорожные способности чуть шире, чем у обычного приподнятого хэтчбека. Кроме того, будет и гибридный вариант, с использованием литий-ионных, а не никель-металлогидридных батарей, что должно обеспечить лучшую производительность и эффективность.
Предположительно, полностью рассекретить новинку Toyota планирует в этом году, а начать продажи — в следующем. Автомобиль будут выпускать на заводе в Валансьене (Франция), там же, где и хэтчбеки Yaris.