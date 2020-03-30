Toyota представила «карманный внедорожник» 4 30.03.2020, 14:35

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Фотошпионы обнаружили его недалеко от Полярного круга.

На базе хэтчбека Toyota Yaris разработали компактный кроссовер, который должен дебютировать уже в 2020 году, пишет «Новое время».

Ожидается, что это будет самый маленький кроссовер в линейке Toyota.

Новый вседорожник Toyota стал одной из жертв отмененного Женевского автосалона: именно в Швейцарии компания планировала рассекретить компактную новинку. Большинство запланированных производителями на Женеву премьер состоялось онлайн, но Toyota приняла решение отложить дебют.

Фото: motor1.com

Фотошпионы обнаружили недалеко от Полярного круга несколько экземпляров необычно выглядящих Toyota Yaris в камуфляже. Как минимум один тестовый прототип несет на себе кузов и оптику предыдущего поколения Yaris тогда как второй куда больше похож на актуальную модель. Объединяет их отчетливо увеличенный дорожный просвет.

Серийный вседорожник, вероятнее всего, не будет иметь внешнего сходства с хэтчбеком. Внешность кроссовера станет чем-то средним между Yaris и более крупным C-HR, но окажется более традиционной: от экстравагантности C-HR, видимо, решили отказаться.

Кроссоверу уже пообещали гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового бензинового мотора, систему полного привода и внедорожные способности чуть шире, чем у обычного приподнятого хэтчбека. Кроме того, будет и гибридный вариант, с использованием литий-ионных, а не никель-металлогидридных батарей, что должно обеспечить лучшую производительность и эффективность.

Предположительно, полностью рассекретить новинку Toyota планирует в этом году, а начать продажи — в следующем. Автомобиль будут выпускать на заводе в Валансьене (Франция), там же, где и хэтчбеки Yaris.