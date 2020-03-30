В минском детском саду няня заразилась коронавирусом 26 30.03.2020, 15:59

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Сначала ей поставили диагноз «грипп».

Читательница «Свабоды» рассказала редакции, что в минском детском саду № 566 няня заразилась коронавирусом.

«Сначала ей поставили диагноз "грипп", а затем она начала задыхаться и терять сознание. И ей вызвали в скорую помощь, сделали тест на коронавирус», - говорит женщина.

Положительный анализ работника детского сада, как рассказала женщина, стал известен вчера.

«Она была в отпуске по болезни в течение недели или двух. И у нее обнаружили коронавирус. Группа, в которой она работала, была закрыта. Она была госпитализирована, затем переведена на инфекцию».

По ее словам, каждый, кто имел контакт с пациентом, пройдет тест на коронавирус.

«Она никогда не ездила и не общалась ни с кем, кто был за границей. Она сказала это сама».

После больничного сотрудник детского сада не связывался с детьми.

Директор детского сада отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о няне и группе, в которой она работала.

«Мы работаем в режиме полной занятости, все эпидемиологические мероприятия проводятся. Вы можете связаться с отделом здравоохранения Партизанского района для комментарие».

Людмила Филипович, заместитель главы администрации Партизанского района, подтвердила информацию о коронавирусе саду.

«Мы принимаем все меры безопасности», - прокомментировал Филипович.

Она также сообщила, что вся группа, в которой работала пациент, изолирована, а также и родители детей.

Напомним, в Беларуси до сих пор нет карантина в учебных заведениях и детских садах.