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На Городейский сахарный завод назначили нового директора вместо арестованного

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  • 30.03.2020, 21:30
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На Городейский сахарный завод назначили нового директора вместо арестованного
Игорь Макар
Фото: www. minsk-region.gov.by

Новым директором стал Игорь Макар.

Бывший первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар назначен директором Городейского сахарного комбината. Предыдущего директора по подозрению во взяточничестве задержал КГБ.

О назначении сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром», курирующего сахарную отрасль в Беларуси, передает «Белсат».

Михаил Криштапович, руководивший заводом 20 лет, в январе 2020 года вместе с директорами еще трех белорусских сахарных заводов был задержан КГБ – их обвиняют в получении взяток.

Игорь Макар родился в 1960 году. Трудовую деятельность начал в 1978 году трактористом совхоза «Горностаевичи» в Гродненской области. После окончания в 1984 году Белорусского института механизации сельского хозяйства продолжал работать в этом же хозяйстве заведующим машинным двором. В 1987 году переехал в Несвижский район Минской области. 19 лет проработал на руководящих должностях в сельхозпредприятиях, а в 2006 году его назначили председателем Несвижского райисполкома. Позже возглавіл Горецкий райисполком.

В мае 2014 года тогдашний губернатор Минской области Семен Шапиро утвердил Макара своим первым замом. Он курировал агропромышленный комплекс региона.


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