Врач больницы в Ивье: Убегай отсюда, здесь коронавирус гуляет 1 31.03.2020, 9:07

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Что сейчас происходит в райцентре Гродненской области.

В Гродненской области подтвердили четвертый случай коронавируса. Из больницы в городе Ивье, где лежит зараженный коронавирусом местный житель, начали массово выписывать пациентов, сообщает «Радыё Свабода».

Как стало известно «Радыё Свабода», заболевший коронавирусом мужчина родом из Ивьевского района, имеет бизнес, занимается мебелью и перевозками по Беларуси. Есть жена и маленькие дети.

Как сказал газете «Вечерний Гродно» главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш , 50-летний предприниматель не выезжал за границу, ездил только в Минск. У него обнаружили коронавирус, когда он уже лежал в больнице с пневмонией.

Другой житель Ивья, у которого сын планово лежит в Ивьевской больнице на обследовании, рассказал о ситуации в больнице.

«Третий этаж [госпиталя] полностью очистили от больных и немощных. Всех забрали домой. На моих глазах, это я все видел, как они выносили с инсультом, дедов, бабок, неходячих - всех из неврологии. Очистили все полностью, весь третий этаж. Всех выписали», - говорит собеседник.

По его сведениям, госпитализирован как сам пациент с коронавирусом, так и его родные.

Его сын, как и другие пациенты, не может выходить на прогулки. Нельзя их ни проведывать, ни передавать передачи.

«Они заблокированы уже целую неделю, их никуда не выпускают, ни на улицу, никуда. Даже заходить в больницу нельзя. Вчера [в воскресенье 29 марта] понаприезжали много людей, комиссии из Гродно. Сын говорил, что топают, бегают, вчера такой кипишь был, что о-ё-ёй. Знакомая врач меня увидела, сказала: «Сегодня всех выпишем. Убегай отсюда, здесь коронавирус гуляет. Так мне и сказала», - пересказывает житель Ивья.

«Я никаких комментариев не могу давать сейчас», - сказал главный врач Ивьевского госпиталя Иван Глаз.

«Я пока не могу комментировать эту ситуацию. У нас сегодня была планерка, и пока сказано, никакую информацию не сообщать... Да, случай есть, и больше я вам сказать пока ничего не могу», - сообщила Анастасия Жамойто, исполняющая обязанности главного санитарного врача Ивьевского района.

В Гродненской области ранее сообщалось еще о трех случаях коронавируса: o 62-летней гродненке, которая вернулась из Италии, и в двух молодых мужчинах, которые прилетели из Швеции.