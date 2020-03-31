Что изменится в Беларуси с 1 апреля 3 31.03.2020, 10:22

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«Сюрпризы» первого дня второго месяца весны.

Что изменится в Беларуси с 1 апреля, посмотрел сайт intex-press.by.

Перенесут рабочие дни

На первой неделе апреля белорусов ждет шестидневная трудовая неделя. Рабочий день с понедельника 27 апреля (накануне Радоницы) перенесут на субботу 4 апреля. Организации вправе с учетом специфики своей работы переносить рабочие дни в другом порядке в соответствии с законом.

Вырастет базовая арендная величина

С 1 апреля базовая арендная величина увеличится с 16,9 до 17,85 рубля. Этот показатель применяется в расчетах платы за аренду площадей (зданий, помещений, машино-мест), находящихся в госсобственности. Правительство пошло на повышение арендной величины несмотря на то, что белорусские предприниматели, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, попросили временно снизить стоимость аренды и устроить «налоговые каникулы».

Подорожают сигареты

С 1 апреля вырастут цены на некоторые сигареты. Стоимость отдельных марок увеличится на 2 копейки, других – на 15. Изменятся цены на табачные изделия табачной фабрики «Неман», производства ООО «Табак-инвест», а также импортируемых «Беларусьторгом».

Упразднят сертификаты о прохождении техосмотра

Чтобы получить разрешение на допуск к участию в дорожном движении, с 1 апреля физическим лицам не нужно будет предъявлять сертификат о прохождении гостехосмотра – его больше не будут выдавать.

Со 2 января в Беларуси также уменьшили количество документов, необходимых для прохождения техосмотра. Владельцев транспортных средств освободили от обязанности предъявлять талон к водительским правам, а физических лиц – еще и медсправку о состоянии здоровья и разрешение от органа связи на использование радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств (при их наличии).

В перечне документов, которые должны иметь при себе водители, остались: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, и разрешение на допуск к участию в дорожном движении.