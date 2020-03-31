Семикратный чемпион Словакии по футболу объявил о банкротстве и самоликвидации
- 31.03.2020, 12:30
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Клуб «Жилина» прекращает свое существование.
Как информирует официальный сайт "Жилины", процесс расформирования клуба начнется уже завтра, 1 апреля, пишет "Прессбол".
Причина непростого решения — нехватка средств к существованию.
"Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи футболистов. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок к нулю. Процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам потребуется в ближайшее время работать, — говорится в заявлении клуба.