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Семикратный чемпион Словакии по футболу объявил о банкротстве и самоликвидации

  • 31.03.2020, 12:30
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Семикратный чемпион Словакии по футболу объявил о банкротстве и самоликвидации
Фото: livefutbol.com

Клуб «Жилина» прекращает свое существование.

Как информирует официальный сайт "Жилины", процесс расформирования клуба начнется уже завтра, 1 апреля, пишет "Прессбол".

Причина непростого решения — нехватка средств к существованию.

"Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи футболистов. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок к нулю. Процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам потребуется в ближайшее время работать, — говорится в заявлении клуба.


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