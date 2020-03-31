Reuters: США призывают к созданию переходного правительства в Венесуэле 1 31.03.2020, 14:48

1,697

Вашингтон допускает снятие санкций с Каракаса.

Администрация президента США Дональда Трампа призывает к созданию переходного правительства в Венесуэле, которое будет состоять из оппозиции и некоторых членов Социалистической партии Николаса Мадуро, и впервые уточняет, как Вашингтон может в конечном итоге снять санкции с латиноамериканской страны и жизненно важного для нее нефтяного сектора, сообщает Reuters.

На фоне экономического давления со стороны США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса Вашингтон, как ожидается, объявит во вторник о более мягком подходе, направленном на продвижение честных выборов в этом году с целью положить конец политическому кризису в стране, сообщили американские чиновники.

Госсекретарь США Майк Помпео должен обнародовать так называемую "Программу демократического перехода" для Венесуэлы. Согласно документу, план предусматривает детальный, "последовательный путь выхода" из-под жестких санкций США при условии сотрудничества со стороны Мадуро и его союзников.

Власти США на прошлой неделе выдвинули уголовные обвинения против Мадуро и ряда венесуэльских чиновников в "наркотерроризме". Мадуро отверг обвинения, назвав их ложными и расистскими.

"Режим сейчас находится под более сильным давлением, чем когда-либо", - сказал специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Может быть, это давление приведет к серьезной дискуссии внутри режима".

Предложение США, которое, по словам Абрамса, было одобрено Трампом, призывает Мадуро "отойти в сторону", а контролируемую оппозицией Национальную ассамблею "избрать инклюзивное переходное правительство, приемлемое для основных фракций", и затем осуществлять контроль за выборами в конце 2020 года.

Абрамс отметил, что план не призывает к изгнанию Мадуро, и даже предположил, что он "теоретически может баллотироваться" на выборах.

Легитимный президент Хуан Гуаидо предложил в минувшие выходные сформировать экстренное правительство из представителей всего политического спектра для борьбы с коронавирусом.

В прошлом году США и десятки других стран признали Гуаидо законным главой Венесуэлы, однако Мадуро остался у власти, сохранив поддержку венесуэльских военных, России, Китая и Кубы.

Власти США в 2019 году предложили отменить часть санкций в обмен на конкретные действия правительства Венесуэлы, но союзники Мадуро не согласились на сделку, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Как ожидается, социалисты снова отвергнут любой американский план, опасаясь быть изгнанными из руководства.

Однако новое предложение о смягчении санкций направлено на то, чтобы убедить их отстраниться от Мадуро, чья немедленная реакция, по словам Абрамса, "будет заключаться в том, чтобы отвергнуть это".

Индивидуальные санкции в отношении десятков венесуэльских правительственных чиновников могут быть отменены, как только они уйдут со своих постов в ходе переходного процесса, сказал Абрамс.

Более обширные экономические санкции, в том числе в отношении нефтяного сектора Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA, будут сняты только после того, как Мадуро покинет свой пост и все "иностранные силы безопасности" будут выведены", сказал Абрамс, ссылаясь на кубинское и российское присутствие.