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Народный карантин
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Польша ужесточает карантинные меры из-за пандемии коронавируса

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  • 31.03.2020, 15:11
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Польша ужесточает карантинные меры из-за пандемии коронавируса

Появился запрет на пребывание вне дома детей и молодежи в возрасте до 18 лет без родителей.

Правительство Польши объявило о новых ограничениях в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает RMF24.

В публичных местах, по новым правилам, между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что на практике означает возможность перемещаться исключительно в одиночку.

Ужесточение правил не касается ситуации, в которой родственник сопровождает несовершеннолетнего или рядом с инвалидом идет его опекун.

Также вводится запрет на самостоятельное пребывание вне дома детей и молодежи в возрасте до 18 лет - их теперь должен сопровождать кто-то из взрослых.

Новые ограничения также касаются количества покупателей в магазинах или клиентов в банке - максимум три человека на одну кассу.

Также правительство постановило, что с 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и другие службы будет открыт только для людей старше 65 лет.

Со 2 апреля начинает действовать требование делать покупки исключительно в одноразовых перчатках, которые можно будет взять при входе в магазин.

Кроме того, правительство вводит ограничения на доступ к паркам, бульварам, скверам, пляжам и другим местам отдыха.

В Польше зафиксировано более 2100 заражений коронавирусом, 31 человек умер.


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