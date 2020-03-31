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Цена российской нефти Urals снизилась до $13 за баррель

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  • 31.03.2020, 16:23
  • 4,584
Цена российской нефти Urals снизилась до $13 за баррель

Это уровень цен марта 1999 года. 

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - 13 долларов за баррель. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media, сообщает finanz.ru.

Скидка на Urals осталась прежней - 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года, отмечает агентство.

По данным Argus, сегодня фьючерсы на Brent на бирже ICE начали медленно расти, поскольку трейдеров приободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков.

«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке», - говорится в отчете.

31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% - до 26,85 доллара за баррель. При этом в пике роста стоимость нефти этого сорта достигала 27,4 доллара за баррель. Стоимость марки WTI возросла на 5,4% - до 21,18 доллара за баррель.

Накануне цена нефти Brent опускалась до уровня марта 2002 года - до 21,76 доллара за баррель, стоимость нефти WTI падала до 20,1 доллара за баррель.


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