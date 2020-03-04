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The National Interest: Американский вертолет, который уничтожает «Армату»

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  • 4.03.2020, 14:59
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The National Interest: Американский вертолет, который уничтожает «Армату»

Отличие в оружии противника.

По радио звучит доклад о том, что все три самых современных российских танка Т-14 «Армата» взлетели на воздух от ракетного залпа, пишет The National Interest (перевод — inosmi.ru).

Их убийцы — американские ударные вертолеты — летят прочь в поисках новой добычи. Они находят ее довольно быстро: это бронетранспортер Т-15, тоже являющийся одной из версий «Арматы». Т-15 также уничтожен.

Это не на самом деле. Поле боя вымышленное, танки «Армата» только-только поступают на вооружение, а ударные вертолеты «Инвиктус» если и будут закуплены сухопутными войсками США, то на вооружение поступят лет через 10.

Тем не менее, такая презентация в манере видеоигры, показанная изготовителем вертолета «Инвиктус» компанией «Белл», довольно интересна. Не потому что оборонный подрядчик демонстрирует рекламные материалы в надежде получить выгодный контракт от Пентагона. Это широко распространенная практика.

Отличие в оружии противника. В видеоклипе показана не традиционная советская боевая техника времен холодной войны, такая как танки Т-72 и БМП (а также другие стандартные типы вооружений противника), которые всегда можно найти в рекламном проспекте или в увлекательной видеоигре.

Это российская техника нового поколения, удостоенная сомнительной чести быть уничтоженной американским военно-промышленным комплексом. У «Белл» есть и другое видео, показывающее, как мультипликационный «Инвиктус» стирает с лица земли зенитно-ракетный комплекс противника. Но это не ракеты времен холодной войны типа «Куба» и не зенитные установки ЗСУ-23-4. Жертвенным агнцем в данном случае стал самый передовой российский зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400.

На первом видео мы видим, как пехотинец производит из ПЗРК пуск ракеты по «Инвиктусу», но тот успешно уходит от нее, выпустив залпом ложные цели. В реальной жизни «Инвиктус» и прочие вертолеты и самолеты столкнутся с грозными и многочисленными российскими системами ПВО, включая С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и «Тунгуска», и даже российские ударные вертолеты с ракетами «воздух-воздух». Планирующие органы НАТО обеспокоены тем, что даже самолетам-невидимкам типа F-35 будет сложно действовать в небе над Восточной Европой.

Представитель компании «Белл» рассказал корреспонденту «Нешнл Интерест», что решение включить «Армату» и С-400 в видеопоказ обусловлено желанием показать поле боя 2030 года, когда сухопутные войска США должны будут принять на вооружение разведывательные вертолеты нового поколения.

Это будут грозные машины. Проект «Инвиктус» (в переводе с латыни «непобедимый») является конкурентом программы сухопутных войск FARA по созданию «перспективного ударного разведывательного вертолета» современной конструкции, который может прийти на смену машине 1960-х годов OH-58 «Кайова» компании «Белл». Армия ищет замену «Кайове» с 1980-х годов, и пыталась осуществить несколько проектов, которые оказались неудачными, в том числе, RAH-66 «Команч». В 2004 году его отменили, потратив на разработку семь миллиардов долларов.

За контракт FARA сейчас борются пять конкурентов, которые должны заменить «Кайову» к 2028 году. Среди них компании «Эй-Ви-Экс» (AVX), «Белл», «Боинг», «Карем» и «Сикорский». Они должны выполнить определенные требования, в том числе, поставить на машину 20-мм пушку и встроенную пусковую установку боеприпасов, а также усовершенствованный турбинный двигатель.

У «Инвиктуса» гладкий корпус с маскирующим эффектом (но невидимкой его назвать нельзя, и сухопутным войскам этого не нужно). В основу конструкции положена модель вертолета «Белл 525 Релентлесс» средней грузоподъемности. Крейсерская скорость у «Инвиктуса» 335 км/час, полезная нагрузка 635 кг, а радиус боевого применения 250 км, включая 90 минут на патрулирование в указанной зоне.

Это вполне естественно, что производитель военной техники показывает, как его вертолет нового поколения ведет бой с новейшей боевой техникой противника. Но видео также напоминает о том, что военная техника постоянно совершенствуется. Вертолеты «Ирокез» времен Вьетнамской войны ушли со сцены, а за ними со временем последовали В-52, F-15, А-10 и прочие машины из эпохи холодной войны, с которыми выросло поколение беби-бума.

Время не стоит на месте.


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