В Европе предложили изменить высоту авиарейсов 2 5.03.2020, 14:29

Это поможет бороться с изменениями климата.

Ученые из Германии и Великобритании обнаружили, что воздействие самолета на климат меняется в зависимости от высоты, на которой он летит, пишет «Европульс».

Самолеты провоцируют потепление климата не только выбросами парниковых газов, но и оставляя в небе так называемый инверсионный след, который состоит из плотного слоя мелких кристаллов льда. Эти кристаллы отражают тепло, поднимающееся от поверхности Земли, усиливая парниковый эффект.

Самолет практически не оставляет инверсионных следов, если летит на высоте около 7,5 километра. Больше всего инверсионных следов – 80% – оставляют всего 2% самолетов, летающих на высоте около 18,7 километра.

Авторы исследования подчеркнули, что корректировка эшелонов затронет относительно небольшую часть рейсов, которые преимущественно проходят во второй половине дня. Зато это снизит воздействие инверсионных следов на глобальное потепление на 91%, а авиация в целом уменьшит свой вред на 56%.

Исследование ученых немецкого Института атмосферной физики и Имперского колледжа Лондона опубликовано в научном журнале Environmental Science and Technology.