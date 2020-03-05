Рада выразила недоверие генпрокурору Украины 1 5.03.2020, 21:43

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Фото: president.gov.ua

Украинский парламент отправил Рябошапку в отставку.

Представители четырех фракций и групп голосовали 5 марта за постановление Верховной Рады о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, результаты голосования приведены на парламентском интернет-портале, передает gordonua.com.

Всего за выражение недоверия, которое влечет за собой отставку, высказались 263 народных депутата.

"Слуга народа" – 179 "за", 6 "против";

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 36 "за";

"За майбутнє" – 15 "за";

"Довіра" – 16 "за";

внефракционные – 17 "за".

12 депутатов из фракции "Голос" проголосовали против постановления. Члены фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина" при голосовании воздержались.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться".