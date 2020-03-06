Новый глава Минздрава Украины продолжит оперировать людей 5 6.03.2020, 11:20

Илья Емец — кардиохирург.

Министр здравоохранения Илья Емец будет совмещать свою работу кардиохирурга и должность в Кабмине, пишет «Новое время».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Право на власть на 1+1.

«Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит свою медицинскую практику, совмещая со своими обязанностями министра. Закон это позволяет, медицинская практика это позволяет», — уточнил он.

Шмыгаль также заявил, что медицинская реформа продолжится, так как пройдено уже 80% пути.

«Нужно завершать реформу. Вопрос, как ее завершать, очень важный вопрос. Эта реформа имеет цель завершиться успехом и для врача, и для пациента», — резюмировал премьер.