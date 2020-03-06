На должность лидера партии Меркель будут претендовать 16 кандидатов 6.03.2020, 17:21

Выборы запланированы на 25 апреля.

На должность лидера Христианско-демократической партии вместо Аннегрет Крамп-Карренбауэр будут претендовать 16 кандидатов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Пока публично заявили, что будут баллотироваться на должность, три кандидата: Норберт Реттген, Армин Лашет и Фридрих Мерц.

Однако, по данным немецких СМИ, будет еще 13 кандидатов. Никакие фамилии не называют, известно только, что среди них будут и женщины.

Кандидату нужно, чтобы его официально предложило региональное отделение партии или руководство федеральной ассоциации ХДС. На партийной конференции делегаты также смогут предлагать кандидатов.

Конференция ХДС, где выбирать лидера партии, запланирована на 25 апреля.

Напомним, переизбрание лидера ХДС связано со скандалом в Тюрингии, где премьер-министра федеральной земли выбрали голосами ультраправых.

Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.