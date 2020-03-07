У губернатора итальянской области Лацио обнаружен коронавирус 7.03.2020, 16:54

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Никола Дзингаретти

Никола Дзингаретти рассказал, что чувствует себя хорошо.

Губернатор области Лацио Никола Дзингаретти заявил в субботу, что его тест на коронавирус дал положительный результат, передает ТАСС.

«Врачи сказали мне, что у меня COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим.)», - написал он на своей странице в Twitter.

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии добавил, что чувствует себя хорошо, однако ближайшие несколько дней будет вынужден провести дома.

Ранее анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также помощницы губернатора Аттилио Фонтаны. Кроме того, среди инфицированных в Италии уже есть мэры двух городов. Всего, согласно последним данным, число заразившихся в стране достигло 4636, из них 197 умерли, более 500 выздоровели.