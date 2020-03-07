Кубок Дэвиса: Германия вышла вперед в матче с Беларусью 7.03.2020, 17:01

Фото: tennis.by

Немцы повели со счетом 2:1.

В Дюссельдорфе завершился парный поединок матча квалификации Кубка Дэвиса Германия — Беларусь. Хозяева победили и вышли вперед — 2:1, передает «Прессбол».

Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия) — Илья Ивашко/Андрей Василевский — 6:4, 7:6 (7:5)

Следом состоится матч между Яном-Леннардом Штруффом и Егором Герасимовым. Если после этого противостояния будет паритет 2:2, то решающим станет поединок между Филиппом Кольшрайбером и Ильей Ивашко.