А вы празднуйте, празднуйте 2 8.03.2020, 10:59

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Технологическая отсталость России получает все новые подтверждения.

И перспектив преодолеть ее при Путине - нет. Доказано опытом, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Американская программа изучения Марса с помощью марсоходов продолжает набирать обороты. Создан новый потрясающий, самый совершенный марсоход «Настойчивость», который отправится к Марсу в период с 17 июля по 5 августа. Через семь месяцев посадка на красной планете. Ориентировочно 18 февраля 2021 года. Если все пройдет нормально – будет новое выдающееся достижение Америки.

А что Россия? Что наша космическая держава?

Исследования НАСА Марса с помощью марсоходов ведутся уже четверть века. России и близко не видно. Своих марсоходов нет. Если и есть шансы принять участие в изучении Марса на его поверхности, то только в кооперации с проклинаемой пропагандой Европой.

Зато миллиарды выбрасываются на праздники, салюты к праздникам, разгон облаков к праздникам, наглядную агитацию к праздникам.

Другие страны идут вперед, развивают передовые технические решения в космонавтике, а здесь, словно раки, грозно шевеля клешнями, пятятся назад - в магазинах обряжают продавцов в солдатские формы, вносят идиотские проекты законов об уголовной ответственности за осквернение памятников, сжигают деньги на голосование по гибридной Конституции.

Какие там марсоходы?! Мечты о космосе?

Как же можно так подло предлагать тратить деньги не пойми на что!? Когда еще Идлиб для Асада не завоеван!

Вот справимся там, потом у нас на очереди Хафтар с Ливией. Там будут по пустыне пылить наши танки – по местам движения фельдмаршала Роммеля. Роммеля! Вот! Deutsches Afrikakorps! Легенда! «Лис пустыни»! А вы нам Марс пихаете как достижение.

Вот так - с войнами настоящими, войнами бывшими, страна празднично отбывала в хвост колонны передовых государств, глотая пыль от впереди идущих. И совершенно не замучилась вместе с Путиным «на броне», десятилетиями обозревать тылы впереди идущих.