Грета Тунберг: Мы, женщины, хотим равенства, а не поздравлений или праздников 8.03.2020, 20:26

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Шведская активистка уверена, что «невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства».

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила уверенность, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства". Соответствующую запись она разместила в воскресенье, 8 марта, в Twitter, передает DW.

"Сегодня #Международный женский день, и мы осознаем, что в сегодняшнем обществе женщины все равно очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам", - считает основательница молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future).

Today is #InternationalWomensDay and we recognise that women are still far from equal to men in today’s societies.

We can not have climate justice without gender equity.



And remember; what we women want today - and every day- is equality, not congratulations or celebrations. pic.twitter.com/g1CuEN6YLX — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 8, 2020

"Сегодня, как и всегда, мы, женщины, хотим равенства, а не поздравлений или праздников", - добавила она.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин.

Акции против дискриминации, насилия в семье и сексизма проходят 8 марта по всему миру. С отдельным обращением выступили премьер-министры ряда стран Северной Европы: Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии и Швеции. Правительства всех из них - за исключением Швеции - возглавляют женщины.