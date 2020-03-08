Посол Франции в Беларуси: Желаю белорускам осмелиться бороться за свои права 3 8.03.2020, 20:40

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Фото: onliner.by

Дидье Канессо - о стереотипах и истинном значении 8 Марта.

В восьмимартовской тюльпанной лихорадке мы забыли, с чего начинался этот праздник и какие смыслы в нем заложены. Чиновники из года в года провозглашают Беларусь «страной победившего гендерного равенства», но разве можно говорить об этом без горькой иронии, если у нас до сих пор существуют профессии, запрещенные для женщин, а количество дам во власти стремится к нулю? С послом Франции господином Дидье Канессом Onliner поговорил о борьбе с патриархатом, стереотипах, разнице в зарплатах, антифеминистах и почему это стыдно для мужчины — не уметь погладить рубашку.

— В Беларуси на 8 Марта принято дарить женщинам тюльпаны и называть их «прекрасным слабым полом». А в чем истинный, изначальный смысл праздника?

— У французов и белорусов разный подход к 8 Марта. Впервые Международный женский день официально отметили во Франции в 1982 году. Инициаторами выступили «Движение за освобождение женщин» (Mouvement de Libération des Femmes) — главная феминистская организация того времени — и совсем новое Министерство по правам женщин, созданное недавно избранным президентом Миттераном. В тот день 20 тыс. француженок прошли по улицам Парижа, неся лозунги «Нет патриархату даже на полставки», «Нет сексистской дискриминации» и «Женщины — на улицу, а не в кухню!». Согласно духу времени, вечерние новости от 8 марта 1982 года дополнили репортажем о первых спецназовках во французской армии!

— Как отмечают 8 Марта во Франции сегодня?

— Это день борьбы и политических действий. День дебатов, размышления о положении женщин во Франции и в мире, защиты и продвижения их прав. Момент подведения итогов и оценки масштаба оставшихся проблем. Для НГО в этот день есть возможность широко высказаться в СМИ, предъявить свои требования. А для правительства и политических деятелей — предоставить отчет о проделанной работе.

Например, сегодня на главном государственном радио целый день посвящен теме гендерного равноправия. О правах женщин в эфире будут говорить 24 часа нон-стоп. Во всех газетах появятся статьи, комментарии, мнения на этот счет.

Фото: onliner.by

— Сто с лишним лет назад в преддверии 8 Марта женщины Нью-Йорка вышли на улицы с двумя требованиями: право голосовать и равные зарплаты с мужчинами. Поразительно, но век спустя вопрос с зарплатами так и остается нерешенным. По статистике, женщины в среднем зарабатывают на 23% меньше мужчин. «Мир добился беспрецедентных успехов, но ни одна страна не достигла гендерного равенства», — заявляет ООН в 2020 году. Вы согласны с этим?

— Это высказывание — верное, в том числе по отношению к Франции. Но в нашей стране существует твердое осознание того, что нужно удвоить усилия для достижения реального равенства. Эта тема широко обсуждается в СМИ, и вопрос равенства мужчин и женщин является одним из важнейших дел правительства и президента Макрона.

Здесь два основных момента. Первый — достижение профессионального равенства: снижение разницы в зарплатах (она составляет 9% при равном труде и квалификации), гарантия равных возможностей в продвижении по карьерной лестнице, доступ к руководящим должностям. Для этого во Франции был издан закон о гендерном равенстве и создан Центр по вопросам неравенства мужчин и женщин. Любая компания, в штате которой больше 50 человек, обязана прислать отчет, что сделано для соблюдения равенства мужчин и женщин. В случае систематических нарушений к работодателю могут применить санкции.

Второй — борьба с сексуальным домогательством и поведенческим сексизмом — отклонениями, осуждаемыми обществом. Особенно важно покончить с неприемлемым злом — насилием над женщинами. В прошлом году во Франции погибло 126 женщин из-за избиения супругами или партнерами. Потому мы расширили законодательство в области защиты от насилия, а еще социальное, юридическое и психологическое сопровождение жертв. Особое внимание уделяется специальному обучению полицейских и судей. Государство и гражданское общество вместе борются с насилием над женщинами.

Фото: onliner.by

Действительно, многое уже сделано: есть законы, структуры, которые помогают жертвам насилия, приюты… Но все равно работа продолжается. Мы видим, что женщины завоевали гражданские и политические права, но на практике в профессиональной сфере они еще не равны с мужчинами. Потому что сохраняется разрыв в оплате, и, кроме того, женщин на руководящих должностях намного меньше, чем мужчин. Мы стремимся достигнуть паритета. Среди 22 членов французского правительства 10 — это женщины, включая министра обороны Флоренс Парли, министра по европейским делам Амели де Моншален, министра юстиции Николь Беллубэ, министра спорта Роксану Марасиняню и так далее.

— Сторонники патриархальной модели часто приводят такой аргумент: «Вы продвигаете женщин наверх только из-за их пола, но не из-за блестящих компетенций, и к чему это приведет?» Что вы ответите на это?

— Нет, во Франции женщин принимают на руководящие должности исключительно потому, что они компетентны. В этом нет сомнений. А из вашего аргумента выходит, что если 80% руководящих должностей заняты мужчинами, то это означало бы, что только 20% женщин компетентны в профессиональном плане. Это очевидная глупость. Кстати, доводы антифеминистов универсальны, они звучат одинаково и во Франции, и в Беларуси. Хотя, конечно, во Франции антифеминисты — это явное меньшинство.

Фото: onliner.by

— Вы часто сталкиваетесь с проявлениями гендерного неравенства в Беларуси? Как оно проявляется?

— По сравнению с Францией Беларусь — страна гораздо более патриархальная. В правовом плане сохраняется неравенство. Я имею в виду, в частности, список профессий, запрещенных для женщин. С точки зрения права это дискриминация. Мне могут возразить, что в некоторых случаях данный запрет — это «забота» о здоровье женщин. Аргумент спорный.

Во-первых, работодатель несет ответственность за сохранение здоровья всех своих сотрудников независимо от их пола. Самочувствие работника мужского пола не менее важно. Во-вторых, каждый должен быть свободен в выборе профессии, будучи осведомленным о ее преимуществах и рисках. Во Франции, где таких ограничений нет, средняя продолжительность жизни женщин — 85,7 года, а мужчин — 79,8. Демография нашей страны динамична: прирост населения — примерно миллион человек каждые три года благодаря одному из самых высоких показателей рождаемости в Европе.

Поэтому вопрос о женском труде — это не вопрос общественного здравоохранения. Во Франции акцент сделали на мерах, которые позволяют женщинам совмещать успех в профессии с семейными обязанностями. Именно они дали лучшие результаты в области демографии.

В Беларуси менталитет медленно, но меняется. Все чаще ставится под сомнение традиционная патриархальная модель подчинения женщин мужчинам — все эти стереотипы, отождествляющие сущность женственности с красотой, соблазнением, материнством, заботой о семье и служением мужу. Среди белорусских женщин растет осознание ограниченности и инфантильности этой социальной модели. Остается превратить феминистское пробуждение в политические действия. Не существует иных путей для изменения общества.

Фото: onliner.by

— В одном из интервью вы сказали, что, хотя модель семьи во Франции сильно изменилась за последние 50 лет, женщины по-прежнему выполняют три четверти домашних обязанностей. Почему? И как изменить ситуацию?

— Социологические исследования во Франции показывают, что в паре домашние обязанности еще достаточно часто остаются прерогативой женщин, особенно стирка и глажка. Если речь идет о покупках и уборке, то здесь дисбаланса немного меньше. Напротив, 50% французских мужчин готовят. Эта черта связана с важностью гастрономии в нашей культуре. Умение приготовить вкусную еду повышает социальный статус. Так или иначе, задача сегодняшнего дня — это равномерное распределение всех семейных обязанностей. Мужчины традиционно имеют свою область задач: мастерят, выполняют садовые работы, увлекаются механикой… Каждой паре надлежит самостоятельно найти подходящий для нее баланс.

Важно учитывать, что распределение домашних дел ничего не говорит о разделении власти в паре. Оно ничего не говорит и о другом ключевом вопросе равенства женщин и мужчин — достижении компромисса в семье, который позволяет каждому строить успешную карьеру.

Фото: onliner.by

Расставив эти акценты, вернемся к вашему вопросу: как поменять менталитет? Первый этап — обозначить проблему и оценить масштаб. Это роль социологии, прессы и лидеров общественного мнения. Кроме того, мы сами ответственны за модель отношений женщины и мужчины, которую передаем своим детям. Почему часто бывает, что учат готовить девочек, а не мальчиков? Это не только вопрос равенства. Это также помогает мальчикам стать автономными взрослыми в повседневной жизни. Эмансипированный мужчина должен уметь готовить и гладить рубашки, не завися от подруги или мамы! И посмотрите на такие разведенные пары, когда отец забирает детей на выходные, а мать старается заранее приготовить всю еду, потому что он не способен сам накормить их здоровой и сбалансированной пищей. Какой стыд!

— Что вы пожелаете белорускам в день 8 Марта?

— Осмелиться бороться за свои права. Потому что это — самое главное.