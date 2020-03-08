Фотофакт: какие девушки работают в минском такси 7 8.03.2020, 21:09

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Фото: onliner.by

Долгое время работа таксиста считалась типично мужской.

Так и знайте: если вызвали такси, а за рулем красивая девушка — это хороший знак. Нечасто может так повезти, долгое время работа таксиста считалась типично мужской. Но времена меняются, и это здорово. Журналисты «Онлайнера» тоже вызвали такси, рассчитывая на удачу, и удача улыбнулась нам пять раз. Давайте удивляться тому, насколько яркие и талантливые девушки работают в минском такси.

Наталья

Присмотритесь, совершенно точно вы могли встречаться раньше. И необязательно в такси.

— Я артистка оркестра в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Это мое основное место работы, которое я бесконечно люблю. Я занимаюсь музыкой с 5 лет.

Прошлым летом Наталья решила попробовать, получится ли совмещать театр и работу в такси. Получилось, с тех пор она водитель парка — партнера «Яндекс.Такси».

— Опыт вождения у меня был немаленький, поэтому работа в такси меня не испугала. Есть другие моменты: у меня трое детей, театр занимает зачастую восемь часов в день — на такси оставалось не так много времени. Но все же я попыталась. И знаете, мне понравилось, я продолжаю работать до сих пор.

Фото: onliner.by

Казалось бы, что такого может дать творческому человеку работа в такси? У Натальи на это собственный взгляд.

— Работая в театре, я эмоционально выкладываюсь, отдаю очень много творческих сил. А за рулем я отдыхаю. Сажусь в машину — и все, у меня релакс. Это мне очень помогает снять эмоциональное напряжение, выдохнуть, — говорит она. — И потом, я же играю молча, а мне, как человеку общительному, нужно поговорить. Пассажиры обычно тоже не молчат, им хочется общаться. Бывали ситуации, когда я даже психологически кому-то помогала, потом слышала: «Девушка, вам надо работать психологом». Так что мне здесь хорошо, мне кажется, я на своем месте.

Идеальный пассажир такси — какой он?

— Я расскажу вам одну историю. Пять часов утра, звонок от пассажира. Человек знал, что я встаю рано, рано выезжаю. А ему в шесть часов нужно быть на вокзале. Хорошо, нет проблем. Я приезжаю, а он меня встречает с огромным букетом белых роз — представьте мою реакцию. Шок, праздник! Весь день — и в театре, и в такси — я оставалась под приятным впечатлением, — вспоминает Наталья. — А вообще, идеальный пассажир — это, прежде всего, человек, который уважает водителя.

Фото: onliner.by

Наталья выезжает тогда, когда появляется свободное время. Иногда это утро, иногда вечер.

— Однажды выехала поработать вечером после спектакля. Моим пассажиром оказалась москвичка, она приехала в Минск к сыну. По пути она рассказала, что была в театре, ей очень там понравилось. Я спрашиваю, что за спектакль. И вы представляете, она была у нас в театре — вот это совпадение!

Кажется, что для Натальи не существует дорожной суеты и проблем, о которых так любят рассказывать водители.

— Моя работа мне в радость. Я принимаю жизнь прекрасной, такой, какая она есть, и всегда делаю то, что мне нравится. Нравится водить машину — я вожу машину, нравится играть на скрипке — я играю, нравится делать торты — я их делаю, нравится быть поваром — этим я тоже занимаюсь. Думаю, люди чувствуют мое настроение.

При этом Наталья успевает заниматься своими детьми. Как же найти время на все?

— Сын у меня уже взрослый, ему 22 года, он стажировался в Америке, теперь возглавляет визовый центр. Средняя дочь учится в художественной школе, а младшая — подрастающий скульптор. А время… Было бы желание, а время найдется. Так меня научили жить мои родители, я бесконечно им за это благодарна.

Анастасия

Анастасия работала в туристическом агентстве, а в такси попала случайно: пришла со знакомой на собеседование, просто чтобы поддержать подругу. Поддержала — теперь сама работает в такси Bavaria. Профессия интересная, хоть и достаточно непростая.

— Любить общение и любить управлять автомобилем — это, наверное, два обязательных критерия для такой работы, — говорит девушка. — Ездить нужно спокойно и комфортно — это то, чего ждут наши пассажиры.

Фото: onliner.by

С автомобилями у Bavaria все в порядке, а как с пассажирами?

— Возможно, потому, что у нас такси бизнес-класса, мы имеем дело с интересными, интеллигентными людьми, часто с иностранцами. С какими-то трудностями я почти не сталкивалась. Думаю, девушка за рулем, которая к тому же может поддержать разговор, всегда вызывает расположение.

В такси этого класса зачастую выбирают не автомобиль, а водителя. Выходит, есть много постоянных клиентов?

— О да! У меня, так уж сложилось, немало пассажиров с детьми — наверное, какой-то детский тариф, — смеется Анастасия. — Это здорово, мне легко общаться с детьми, они такие искренние.

А вот под график в такси приходится подстраиваться.

— Мне гораздо легче работать в дневное время, и теперь я работаю только так. Ночью сложно: мне очень хочется спать, — говорит она. — По-другому ли ведут себя клиенты в позднее время? Это все те же интересные люди, которые в ночное время становятся гораздо более интересными, но нам сложно понять друг друга: в этот момент мы находимся на разных позициях.

Фото: onliner.by

Когда Анастасия заканчивает работу, она возвращается к своим увлечениям.

— Больше на фрилансе я занимаюсь сферой красоты: микроблейдинг, парикмахерское искусство. Хочу также иметь больше времени для вокала: я очень люблю петь.

Ольга

Ольга пошла в такси ради эксперимента. В период, когда нужно было менять работу, она просто подумала: «Почему бы и нет?» Казалось, что это вариант на месяц-два, но девушка задержалась подольше.

— Во-первых, мне нравится водить машину. Во-вторых, как говорит мой муж, я люблю поболтать. Так что работа в такси — это, наверное, по мне. По вечерам я прихожу домой, рассказываю, что случилось за день, о чем мы общались с пассажирами. Говорю: «Представляешь, у одной женщины не жизнь, а настоящая сказка!» А муж переспрашивает: «А почему она стала тебе все это рассказывать?»

Фото: onliner.by

Хорошо, когда в семье все основано на доверии. Все свободное время Ольга проводит дома с супругом и двумя детьми.

— Работаю я в основном в утренний час пик, а затем вечером. Это время, когда больше всего заказов. Ну и, понятное дело, в пятницу и субботу можно поработать подольше: люди отдыхают и возвращаются домой под утро. С пьяными пассажирами проблем не возникает: я вижу, кого лучше не трогать, а кто, наоборот, хочет поговорить. Вообще, должна сказать, что в действительности все благополучнее, чем я ожидала, когда только устраивалась на эту работу.

Хотя однажды Ольге попался странный пассажир: мужчина выглядел трезвым, во время поездки рассказывал, что он бандит, а еще врач, а затем стал читать стихи. Девушка была напугана и передала клиента водителю-мужчине.

Фото: onliner.by

— Мне нравится работа в такси. Если сравнивать с моей предыдущей работой, здесь больше уважения, больше позитива. Ты кому-то должен — такого нет. Отвез пассажира, пообщались — до свидания, всего хорошего. Остаются позитивные впечатления.

Ольга часто слышит комплименты за комфортную поездку.

— Думаю, девушка за рулем — это плюс. Девушки ответственные, они боятся подвести, переживают, чтобы о них не думали плохо. Я стараюсь ездить спокойно и аккуратно — думаю, так и нужно, — говорит она.

Ирина

Ирина работает в такси около полутора лет.

— Права у меня были, стаж тоже, а вот своей машины на тот момент не было. При этом очень хотелось ездить, вот просто управлять авто. И так возникла идея о подработке: чтобы и машина была, пусть даже служебная, и можно было заниматься тем, что нравится, — рассказала она.

Девушка пришла на работу к партнеру «Яндекс.Такси» по объявлению. Говорит, было страшно, что не получится. Еще и новости о такси пугали. Если ориентироваться только на них, жизнь вообще страшная штука. Но Ирина попробовала, и ей понравилось.

— Я просто в восторге. Ты не привязан к месту, каждый день просыпаешься и не знаешь, где побываешь, даже в какой город можешь заехать. Мне это интересно. Ходить на работу в один и тот же офис, сидеть на одном месте — теперь я не могу представить себе такую жизнь. Хотя когда-то именно так и работала.

Фото: onliner.by

Работа в такси — это постоянная работа с людьми. А люди бывают в разном настроении: кто-то остается доброжелательным в любой ситуации, а кто-то — нет.

— Сложности бывают в любой работе, всем не угодишь, — уверена девушка. — Но в моем случае ни одна ситуация не доходила до по-настоящему острого конфликта. Когда кто-то начинает ругаться, я соглашаюсь, просто чтобы снизить напряжение.

А каков идеальный пассажир такси для Ирины?

— Идеальный пассажир — тот, который говорит комплименты и оставляет чаевые, — смеется она. — А таких, кстати, очень много. Есть те, кто сядет и молчит, но в основном люди разговорчивые. Я слышала очень много жизненных историй, столько всего интересного! Кажется, если снова увижу человека, смогу рассказать всю его биографию. Мужчины чаще рассказывают о семье, о том, за что их ругают жены. Короче, изливают душу. А женщины больше учат жизни: мол, вы молодая, стройте свою жизнь так, поступайте так.

Начистоту обо всем рассказывают бармену и таксисту — так ведь говорят?

— Я люблю работать утром, хоть и приучаю себя к тому, что нужно выезжать и в позднее время. Утром отвозишь людей на работу, вечером везешь по домам. И все же утром у меня трудоспособность гораздо выше. Ближе к ночи быстрее устаешь, хочется домой, спать.

Водителю такси часто приходится ездить в одни и те же места. Среди них есть любимые и нелюбимые.

— Надоедает ездить в торговые центры, особенно в Dana Mall. Там всегда вечером пробки, на парковку не заехать. Постоишь, подождешь — не люблю этого. И Зыбицкая/Интернациональная — тоже не мое место, для меня это ад.

Фото: onliner.by

Девушка за рулем такси — это плюс?

— Конечно! Во-первых, в машине чисто, там приятно пахнет. Я часто слышу от пассажиров: «У вас так уютно!» Да, я стараюсь следить за авто, чтобы самой было приятно ездить. Кому-то просто приятно от того, что рядом девушка. И еще имеет значение максимально аккуратное вождение. Считаю, что девушки могут хорошо управлять авто, я слышала от пассажиров (а со мной ездили и дальнобойщики, и таксисты), что езжу аккуратно.

А в свободное время Ирина танцует!

— Я поклонница народных танцев, участвую в заслуженном белорусском коллективе, хоть сейчас тяжело совмещать это с работой в такси. Но к этому относятся с пониманием. График же у меня, по сути, свободный. Иногда беру выходной и еду к своему коллективу.

Алена

— Я была на дне рождения у подруги, и как-то случайно разговор зашел о такси. Помню, в шутку сказала: «А представляете, если я буду таксистом?» Ну пошутили и пошути. А на следующий день я пришла на собеседование в Bavaria, — рассказала Алена.

Фото: onliner.by

Это сейчас есть дресс-код и белая BMW, а тогда все началось практически с экзамена по вождению.

— Каждый претендент проходит проверку с обязательным заездом на площадь Бангалор. Слышала, что даже многие мужчины не проходили этот этап из-за того, что ехали как-то по-своему.

Для Алены все сложилось благополучно.

— Я люблю спокойную, вежливую езду. Знаете, возможно, я даже слишком вежливый таксист, — говорит она. — В принципе, соглашусь с мнением, что девушки водят аккуратно. Хотя у девушек случаются и неточности, которых, наверное, мужчинам избегать проще.

И все же, согласитесь, девушка за рулем такси — это приятно.

— Мы чувствуем внимание от пассажиров, да и от других водителей тоже, — подтверждает Алена. — Автомобиль, одежда — думаю, все это привлекает взгляды.

Фото: onliner.by

А каков идеальный пассажир для девушки на BMW?

— Вежливый. Тот, который не устраивает долгих разговоров. Я люблю поддержать беседу, но в разумных пределах. Вообще, мне везет с пассажирами, все они интеллигентные, адекватные люди.

Алена рассказала, что больше любит вождение по ночному городу. Это тяжелее физически, но что может сравниться с пустыми улицами и проплывающими мимо огнями? Хотя нет, кое-что сравниться все-таки может.

— Мне нравится ездить в аэропорт. Долгая дорога, спокойствие. Если люди улетают на отдых или возвращаются из отпуска, то они всегда в хорошем настроении и заряжают своей аурой. И я очень люблю возвращаться из аэропорта ранним утром. За Курганом Славы поднимается солнце — это просто невероятно красиво. Думаю, не на каждой работе можно так встречать рассвет.