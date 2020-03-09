Во Дворце Республики впервые за 20 лет сменился директор 4 9.03.2020, 20:57

1,010

Максим Приходовский

Новым директором Дворца Республики стал Максим Приходовский.

Информация об этом появилась на сайте Дворца.

Максим Приходовский родился в 1980 году в городе Береза. В 2003-м окончил Брестский государственный университет, а в 2016-м — Академию управления при правителе, пишут «Минск-Новости».

С 2006 года работает в системе управления делами диктатора, которой принадлежит Дворец. Последние годы Приходовский являлся замдиректора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий.

Приходовский сменил на этом посту Петра Волкова, который являлся директором с ноября 2000 года. Здание было полностью сдано в эксплуатацию годом позже.