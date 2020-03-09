«Шахтер» обыграл «Торпедо-БелАЗ», «пушка» Нехайчика подарила победу БАТЭ над минским «Динамо» 9.03.2020, 22:46

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Сегодня прошли первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси.

9 марта прошли первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сыграло против «Шахтера» и проиграло с минимальным счетом 0:1. В Минске БАТЭ обыграл столичное «Динамо» — 2:1.

УЕФА на время запретил традиционные рукопожатия перед игрой, но в столице не стали отходить от традиции, пишет sport.tut.by.

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» — 0:1

Жодино. 9 марта. Стадион «Торпедо». 2420 зрителей.

Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), Е. Пранович (Минск).

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук — Устинов, По (Леонович, 75), Кухарчик (Николаевич, 60), Хачатурян (к), Алисейко, Горбачик (Юсов, 60), Капленко, Степанов, Яшин, Антилевский.

«Шахтер»: Гутор (к) — Бурко, Сачивко, Политевич, Антич — Баланович (Селява, 74), Сзоке, Кендыш, Диасамидзе — Шиндагоридзе (Подстрелов, 54), Бодул (Лисакович, 67).

Гол: 0:1 — Бодул (9).

Предупреждени: Кухарчик (1), Сзоке (5), Бурко (6), Хачатурян (13), По (22), Шиндагоридзе (23), Баланович (35), Антилевский (58).

Матч проходил с большим преимуществом «Шахтера», который открыл счет на девятой минуте после грубой ошибки вратаря «автозаводцев» Родиона Сямука. Голкипер хотел выбить мяч на ход Никите Степанову, но попал ему в спину, мяч отлетел к Дарко Бодулу, который и отправил его в пустые ворота.

В конце первого тайма «горняки» допустили грубый провал в обороне, Валерий Горбачик выбежал один на один с Александром Гутором, но далеко отпустил мяч, который в итоге забрал голкипер гостей. К слову, судья в первом тайме показал семь желтых карточек.

В начале второго тайма хозяева попробовали спасти матч, много атаковали, но все это разбивалось надежной игрой лучшего вратаря прошлого года Гутора. «Шахтер» также имел несколько неплохих моментов, чтобы снимать все вопросы перед ответной игрой, но к финальному свистку счет не изменился.

Отметим, что фанаты жодинского клуба, как и в концовке прошлого сезона, «наехали» на главного тренера Юрия Пунтуса, а также руководство клуба, прокричав с трибун «Не позорьте наше «Торпедо!» и «Руководство — вон!».

Ответная игра пройдет 14 апреля в Солигорске.

В Минске на стадионе «Динамо» сыграли столичные динамовцы против БАТЭ. Борисовчане добыли волевую победу со счетом 2:1. Это первое из четырех «классико» в это сезоне. Кирилл Альшевский начинает свой путь у руля «желто-синих» с победы.

«Динамо» (Минск) — БАТЭ — 1:2

Минск. 9 марта. Стадион «Динамо».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

«Динамо» (Минск): Руденок — Чиж, Швецов, Шитов (Риос, 54), Динга, Павловски, Шикавка (Ким Чжун Ен, 78), Данило, В. Климович, Лях (Халимончик, 70), Олехнович (к).

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Копитович, Филипенко, Настич — Драгун — Нехайчик (Милич, 78), Бага, Виллюмссон (Березкин, 73), Стасевич (к) — Скавыш (Сарока, 82).

Голы: 1:0 — Олехнович (35). 1:1 — Скавыш (43). 1:2 — Нехайчик (63).

Предупреждения: Данило (18), Драгун (19), Динга (62), Лях (69).

Первое «класико» сезона удалось на славу! Динамовцы, которые играли не в оптимальном составе, могли открыть счет уже на второй минуте, но Антон Чичкан в изящном прыжке выбил мяч.

Затем началась вязкая игра в середине поля, которая периодически перемещалась ближе к штрафной площади команд, но до опасных моментов не доходило.

Пока на 35-й минуте оборона БАТЭ не провалилась, за что была наказана хозяевами. Первый гол в противостоянии забил Эдгар Олехнович. Но борисовчане сумели быстро отыграться, на 43-й минуте Максим Скавыш прошил голкипера «Динамо» Руденка.

Второй тайм проходил в упорной борьбе, но без опасных моментов. Пока на 63-й минуте гости не получили право на перспективный штрафной. Бить пошел Павел Нехайчик и мощным ударом с метров 20 загнал мяч в «девятку» ворот «Динамо».

Гуренко попробовал заменами переломить ход игры, но футболисты БАТЭ выстояли, не дав минчанам отобрать победу. А моменты были, но подвела реализация!

Динамовцам надо будет сильно постараться, чтобы на «Борисов-Арене» 14 апреля вырвать у БАТЭ путевку в полуфинал Кубка Беларуси.

Напомним, что туда уже вышла «Славия», после того как в прошлом году «Дняпро-МЧЗ» прекратил свое существование.

10 марта в 20.00 в Бресте местное «Динамо» примет «Ислочь». Кстати, «волки» не получили лицензию на выступление в высшей лиге, клуб подтвердит выполнение всех критериев и в установленные сроки подаст апелляцию.

Ответные матчи состоятся 14 и 15 марта.