За первый квартал доллар в Беларуси вырос на 23%3
- 1.04.2020, 9:33
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Что происходит с курсом рубля?
На 22,74% (с 2,1134 до 2,5939 рубля) вырос в первом квартале 2020 года средний курс наличного доллара США, сообщают naviny.by.
Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, «зеленый» подорожал:
в январе на 1,29% (до 2,1406 рубля);
в феврале на 4,74% (до 2,2421);
в марте на 15,69% (до 2,5939 рубля).
Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 14,96% (с 2,2312 до 2,5650 рубля), продажи — на 16,42% (с 2,2529 до 2,6228).
Биржевой курс доллара повысился:
за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля);
за февраль — на 4,73% (до 2,2391);
за март — на 15,47% (до 2,5856).
Итого рост с начала года — на 22,91%.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 23,71%).
В январе-марте 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 2,05% (в марте — на 0,40%), за год — на 2,74%. В 2018 году американская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.