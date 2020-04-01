За первый квартал доллар в Беларуси вырос на 23% 3 1.04.2020, 9:33

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Что происходит с курсом рубля?

На 22,74% (с 2,1134 до 2,5939 рубля) вырос в первом квартале 2020 года средний курс наличного доллара США, сообщают naviny.by.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, «зеленый» подорожал:

в январе на 1,29% (до 2,1406 рубля);

в феврале на 4,74% (до 2,2421);

в марте на 15,69% (до 2,5939 рубля).

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 14,96% (с 2,2312 до 2,5650 рубля), продажи — на 16,42% (с 2,2529 до 2,6228).

Биржевой курс доллара повысился:

за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля);

за февраль — на 4,73% (до 2,2391);

за март — на 15,47% (до 2,5856).

Итого рост с начала года — на 22,91%.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 23,71%).

В январе-марте 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 2,05% (в марте — на 0,40%), за год — на 2,74%. В 2018 году американская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.