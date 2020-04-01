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Мадуро отверг предложение США

  • 1.04.2020, 10:54
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Мадуро отверг предложение США
Николас Мадуро
Фото: Reuters

Вашингтон предлагал сформировать в Венесуэле временное правительство.

Каракас отвергает сформулированное США предложение по решению венесуэльского кризиса, заявил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Мы столкнулись с попыткой госдепартамента США навязать нашей стране предложение, истинная цель которого - интервенционизм и формирование подконтрольного (США - ИФ) правительства. Власти Венесуэлы вновь заявляют, что не допускают и не допустят в будущем какого бы то ни было контроля со стороны какого бы то ни было иностранного государства», - говорится в его заявлении, текст которого министр опубликовал в Twitter, пишет interfax.ru.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник озвучил идею сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их честности последует отмена американских санкций.

«Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны (конфликта в стране - ИФ), создадут приемлемый государственный совет, который будет играть роль временного правительства до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею, что пройдут, как мы надеемся, через 6-12 месяцев», - сказал Помпео на брифинге в госдепе.

«Если условия проекта будут выполнены, включая уход иностранных сил безопасности и признание выборов иностранными наблюдателями честными и свободными, то все оставшиеся санкции США будут сняты», - заявил он.

Он уточнил, что президент временного правительства в выборах участвовать не будет. Помпео расчитывает, что и Николас Мадуро, и легитимный президент Хуан Гуайдо признают это правительство верховным органом власти в переходный период в стране.


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