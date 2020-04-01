Ищем логику вместе 13 Ольга Майорова

1.04.2020, 14:34

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Ольга Майорова

Одна не справляюсь.

Человек едет электричками из Витебска в сторону Минска. "Витебск-Орша": билеты продаются свободно, контроля температуры нет, в самом поезде тоже никаких проверок. "Орша-Минск": по вагонам постоянно ходит наряд милиции и спрашивает у пассажиров, не из Витебска ли они едут.

Если выясняется, что таки да, советуют внимательно следить за здоровьем. Страшные слова "эпидемия" и "коронавирус" не звучат. Да и сами милиционеры признаются, что толком ничего не знают. Им сказали так ходить — они и ходят. При этом ни масок, ни защитных костюмов у них нет. Никаких памяток они не раздают. Никого не останавливают. Никакого учёта не ведут. Просто тупо ходят и спрашивают, не из Витебска ли ты.

Вот смотрите: пользы для локализации эпидемии никакой, но вот эти конкретные люди ходят и сеют панику, при этом сами они абсолютно не защищены. Всю рабочую смену они ходят по узким проходам вагонов и разговаривают с сотнями людей, едущих со стороны одного из очагов эпидемии. Они вернутся домой, снимут свою форму, обнимут своих детей и поцелуют своих жён.

Возможно, вы найдёте антиэпидемиологическую логику во всём этом. Я лично вижу пока только логику развития эпидемии. Это всё настолько непрофессионально, глупо и бездарно, что хочется выть на луну.

И сейчас я передаю пламенный привет даже не министру здравоохранения Каранику. Мои искренние поздравления членам избирательных комиссий всех избирательных кампаний за последние 20 лет — вы добились того, чего хотели.

Этот торт мы едим с вами вместе. Родина вас не забудет.

Ольга Майорова, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»