Фанаты брестского, минского «Динамо» и БАТЭ присоединились к бойкоту чемпионата Беларуси 7 1.04.2020, 20:41

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Болельщики не будут посещать матчи из-за коронавируса.

Болельщики брестского «Динамо» разместили обращение в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

«BWD временно приостанавливает активную поддержку домашних и выездных матчей команды в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, и призывает в столь сложное время всех брестчан позаботиться в первую очередь о своем здоровье, и о здоровье близких вам людей», – говорится в сообщении.

Фанаты минского «Динамо» также заявили о том, что приостанавливают посещение и домашних, и выездных матчей команды из-за ситуации с коронавирусом.

«Друзья! Активу нашего сектора непросто далось решение, о котором мы сейчас Вам объявим.

Мы все прекрасно понимаем, какую опасность таит в себе распространение коронавируса в стране. На примере западных стран мы видим, к какой катастрофе может привести безалаберность населения и халатность властей.

Мы до последнего шли на сектор, чтобы поддержать нашу команду, мы ждали разумного решения федерации о приостановке соревнований, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в АБФФ.

Мы принимаем решение и призываем всех фанатов и болельщиков «Динамо» Минск, и других футбольных клубов Беларуси воздержаться от посещения стадионов. Подумайте о Ваших пожилых родственниках, людях с хроническими заболеваниями, а также о медиках, которым еще только предстоит вынести весь груз борьбы с коронавирусом.

Также мы надеемся на понимание со стороны команды. Парни, знайте, пусть нас не будет рядом, мы все с горящими сердцами следим за вами и желаем вам только победы!

Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, берегите себя и своих родных!» – говорится в сообщении.

Вслед за «Динамо» фанаты БАТЭ закрывают сектор активной поддержки на всех матчах клуба из-за коронавируса.

«Уважаемые фанаты и болельщики БАТЭ!

С учетом текущей ситуации, понимая серьезность и угрозу здоровью и жизни каждого человека, мы поддерживаем инициативу самоизоляции и закрываем сектор активной поддержки. Этот принудительный карантин применяется к домашним и выездным матчам и продлится до стабилизации ситуации в стране, связанной с коронавирусом.

Мы призываем всех отнестись к проблеме серьезно и максимально изолировать себя, заботиться о себе и своих близких. Надеемся на лучшее и желаем всем здоровья!»— говорится в заявлении.

Ранее фанаты «Немана» и» Шахтера» также сообщили о приостановке посещения матчей.