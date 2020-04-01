закрыть
1 апреля 2020, среда, 21:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Фанаты брестского, минского «Динамо» и БАТЭ присоединились к бойкоту чемпионата Беларуси

7
  • 1.04.2020, 20:41
  • 2,592
Фанаты брестского, минского «Динамо» и БАТЭ присоединились к бойкоту чемпионата Беларуси

Болельщики не будут посещать матчи из-за коронавируса.

Болельщики брестского «Динамо» разместили обращение в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

«BWD временно приостанавливает активную поддержку домашних и выездных матчей команды в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, и призывает в столь сложное время всех брестчан позаботиться в первую очередь о своем здоровье, и о здоровье близких вам людей», – говорится в сообщении.

Фанаты минского «Динамо» также заявили о том, что приостанавливают посещение и домашних, и выездных матчей команды из-за ситуации с коронавирусом.

«Друзья! Активу нашего сектора непросто далось решение, о котором мы сейчас Вам объявим.

Мы все прекрасно понимаем, какую опасность таит в себе распространение коронавируса в стране. На примере западных стран мы видим, к какой катастрофе может привести безалаберность населения и халатность властей.

Мы до последнего шли на сектор, чтобы поддержать нашу команду, мы ждали разумного решения федерации о приостановке соревнований, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в АБФФ.

Мы принимаем решение и призываем всех фанатов и болельщиков «Динамо» Минск, и других футбольных клубов Беларуси воздержаться от посещения стадионов. Подумайте о Ваших пожилых родственниках, людях с хроническими заболеваниями, а также о медиках, которым еще только предстоит вынести весь груз борьбы с коронавирусом.

Также мы надеемся на понимание со стороны команды. Парни, знайте, пусть нас не будет рядом, мы все с горящими сердцами следим за вами и желаем вам только победы!

Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, берегите себя и своих родных!» – говорится в сообщении.

Вслед за «Динамо» фанаты БАТЭ закрывают сектор активной поддержки на всех матчах клуба из-за коронавируса.

«Уважаемые фанаты и болельщики БАТЭ!

С учетом текущей ситуации, понимая серьезность и угрозу здоровью и жизни каждого человека, мы поддерживаем инициативу самоизоляции и закрываем сектор активной поддержки. Этот принудительный карантин применяется к домашним и выездным матчам и продлится до стабилизации ситуации в стране, связанной с коронавирусом.

Мы призываем всех отнестись к проблеме серьезно и максимально изолировать себя, заботиться о себе и своих близких. Надеемся на лучшее и желаем всем здоровья!»— говорится в заявлении.

Ранее фанаты «Немана» и» Шахтера» также сообщили о приостановке посещения матчей.


популярное за неделю

Мнение

Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы