Фанаты «Немана» — федерации футбола Беларуси: Наберитесь смелости и остановите чемпионат 3 1.04.2020, 10:29

1,470

иллюстрационное фото

Болельщики гродненской команды призвали белорусских фанатов оставаться дома.

Чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановили, несмотря на эпидемию коронавируса.

Фанаты гродненского «Немана» тем временем обратились ко всем белорусским болельщикам. Письмо приводит tut.by:

- Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан.

Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ (Федерацию футбола Белоруссии) под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!

Напомним, редакция сайта Charter97.org в знак протеста прекратила освещать спортивные соревнования в Беларуси. Мы протестует против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар эпидемии.