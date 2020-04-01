В Орше пять подтвержденных случаев коронавируса

В Орше пять подтвержденных случаев коронавируса10
- 1.04.2020, 20:50
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98 человек являются контактными 1-го уровня, контактов 2-го уровня — 105 человек.
В Орше озвучили статистику о подтвержденных случаях коронавируса, пишет «Аршанская газета».
— На 1 апреля 5 подтвержденных случаев COVID-19, 98 человек являются контактными 1-го уровня, контактов 2-го уровня — 105 человек. Все контактные 1-го уровня обследованы на COVID-19 и находятся под медицинским наблюдением. Выполнено свыше 200 тестов на COVID-19, — сообщила заведующий отделом общественного здоровья Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии А. Янковская.
Напомним, ранее телеграм-канал «Баста!» сообщал о госпитализации в Орше милиционера.