В Орше пять подтвержденных случаев коронавируса 10 1.04.2020, 20:50

6,221

Фото: instagram / orshanka.by

98 человек являются контактными 1-го уровня, контактов 2-го уровня — 105 человек.

В Орше озвучили статистику о подтвержденных случаях коронавируса, пишет «Аршанская газета».

— На 1 апреля 5 подтвержденных случаев COVID-19, 98 человек являются контактными 1-го уровня, контактов 2-го уровня — 105 человек. Все контактные 1-го уровня обследованы на COVID-19 и находятся под медицинским наблюдением. Выполнено свыше 200 тестов на COVID-19, — сообщила заведующий отделом общественного здоровья Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии А. Янковская.

Напомним, ранее телеграм-канал «Баста!» сообщал о госпитализации в Орше милиционера.