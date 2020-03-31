«Баста!»: В Орше госпитализирован милиционер с подозрением на коронавирус 31.03.2020, 22:46

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В доме, где он жил, проводится дезинфекция.

По данным источника телеграм-канала «Баста!» в УВД Оршанского района, госпитализирован один из сотрудников милиции.

Милиционера забрали из квартиры, в доме проводят дезинфекционные мероприятия, соседям и родственникам сказали не покидать город. Ищут контакты.

Напомним, 31 марта Минздрав перестал сообщать цифры заразившихся коронавирусом в стране.

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