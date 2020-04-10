Виктор Шендерович: Деньги есть, надо только пожертвовать салютом 7 10.04.2020, 12:42

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Виктор Шендерович

Слова писателя о России вполне применимы и к Беларуси.

Известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович в интервью на «Эхе Москвы» объяснил, что должно стоять у государства в приоритете и где взять денег. Его слова о России вполне применимы и к Беларуси.

— Попробовать стать ненадолго хотя бы социальным государством. Эти россияне — это и есть Россия. Никакой другой России нет, кроме вот этих россиян. Вот их надо сегодня спасти, — отмечает писатель. — Не допустить просто обрушения бизнеса. Чтобы к осени нас не ждали десятки миллионов людей, оставшихся без средств к существованию.

Деньги есть. Если только то, что наворовано одним Игорем Ивановичем конфисковать – уже можно поправить экономику. А можно конфисковать то, что наворовано двумя Игорями Ивановичами.

Виктор Шендерович предложил еще ряд мер, благодаря которым можно найти средства для жизни людей:

— Обойтись без 10-миллиардных тендеров на укладку бордюра. Меньше потратить на салют в честь освобождения в 45-м году прошлого века города Кенигсберга. И вот пожертвовать салютом. Пожертвовать плиткой. Пожертвовать букмекерской конторой Фонбет. Пожертвовать помойками пропагандистскими. Вот чтобы приоритеты поменять в сторону медицины, врачей, поддержки бизнесов.

И вот сейчас как раз тот момент, когда эти деньги можно потратить просто на сохранение России. Потому что ни территориальной целостности, никому вы даром не нужны захватывать нас… Не на эти парады, не на сверхтяжелую пушку, есть сейчас деньги опять доводить до ума и испытывать. Куда будем стрелять? По коронавирусу?

По мнению писателя, важнее всего сейчас социальные ориентиры. При этом он напоминает, что Россия, которая говорит, что нет денег, — лидер по росту долларовых миллиардеров в период кризиса:

— Если эти социальные ориентиры срочно не поменять, если они будут воровать так, как привыкли, но только уже не при 120 долларах за баррель, а при 10-12 и даже 25-ти и в той ситуации, когда обрушены бизнесы и все обрушено, к осени нас ждет встреча с реальностью. Еще раз. Не их ждут. Нас. Они сядут на свои яхты, они будут там, где собственно живут и их семьи, и оттуда будут сокрушаться об этом невоспитанном темном отставшем русском народе.

Между тем Шендерович не питает иллюзий по поводу выбора властей:

— Нет, разумеется, никакого социального государства при Путине не будет. Он, разумеется, завязан на свою, мягко скажем, корпорацию. На тех, кто держит его у власти. И вот те люди, которые обеспечивают его возможность, вот эти преторианцы и какая-то опора, крупный капитал, который по его представлению обеспечивает его власть, — это и есть предмет его главного интереса.

Потому что все механизмы обратной связи за 20 лет демонтированы. И это значит, что перемены произойдут в любом случае каким-то драматичным путем.