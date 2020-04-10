Леонид Судаленко: Мы сформировали отличный кейс по борьбе с декретом о «тунеядцах» 6 10.04.2020, 13:10

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Декрет №3 нужно отменять.

С 1 мая не занятые в экономике трудоспособные беларусы начнут оплачивать услуги теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Это значит, что для трудоспособных беларусов, не занятых в экономике, тарифы на теплоснабжение и подогрева воды вырастут в 5 раз, а услуги газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов подорожают в 4 раза.

«Гомельскі Флагшток» поговорил с известным адвокатом «тунеядцев» Леонидом Судаленко о том, как бороться с «государственным рекетом» в виде повышенных тарифов в отношении ряда категорий граждан.

- Почему поднятие тарифов происходит только сейчас, когда прошло уже так много времени с принятия декрета №3?

- Здесь нужно вспомнить, как протестные акции 2017 года заставили власть пойти на попятную и приостановить действие этого печально известного декрета №3 о тунеядцах. Власть долго думала, что делать дальше и в результате в 2018 году появилась его обновленная версия – отныне не все, кто попал в так называемую тунеядскую базу, а только собственники жилых помещений обязаны оплачивать услуги ЖКХ по «экономически обоснованным тарифам».

Во что это вылилось на практике можно убедиться из истории известной гомельской домохозяйки Марии Тарасенко, которой эти тарифы насчитали в 5,5 раз больше. Представляете, подогрев горячей воды для нее с 1 января 2019 года подорожал сразу в 550%! А с осени прошлого года для такой категории граждан должно было подорожать газо- и тепло-снабжение. Тем не менее, правительство своим постановлением перенесло это подорожание на май месяц текущего года.

Как видим, такая услуга ЖКХ, как подогрев горячей воды действует с 1 января 2019 года. А услуга по газо- и теплоснабжению подорожает с 1 мая текущего года.

- Много ли гомельчан за прошедшее время обратилось к вам за правовой помощью в этом вопросе?

- Все мы помним и стали свидетелями первого тунеядского суда в 2017 году, когда власть под давлением улицы освободила гомельчанина Александра Семенова от уплаты налога на незанятость. В наш офис тогда обратилось свыше 200 человек и никто из них не заплатил введенный тогда в стране этот оброк.

Потом был 2018 год, власть думала, что делать и с 2019 года запустила обновленную, более «льготную», если так можно сказать, версию этого печального декрета. Как я уже сказал, власть подошла к решению этого вопроса с опаской уличных протестов – предъявили только горячую воду и только собственникам жилья. Посмотрели, народ «скушал». Значит, с осени можно предъявить газ и тепло.

В течение 2018 года к нам за помощью пришли 7 счастливых и «не занятых» обладателей собственности и всех их освободили от уплаты подорожавшей коммуналки. Например, ту же гомельчанку Марию Тарасенко освободили на 1 год, у другого жителя Гомеля ребенка в возрасте до 7 лет нашли и тоже освободили, у третьего земля в деревне после смерти матери нашлась и так далее. Иными словами, власть кнут заменила на пряник и освобождала всех, кто обращался за таким освобождением.

В этом году тунеядский декрет опять постучал в дверь освобожденной ранее на 1 год гомельчанки Марии Тарасенко. И она, с нашей помощью опять заявила о вторжении в ее частную жизнь и жизнь ее семьи, о понуждении к труду и о применении к ней запрещенной дискриминации в области жилищных отношений.

Гомельский горисполком опять ее освободил от уплаты этих, «экономически обоснованных» тарифов. И опять на год, т.е. с 1 января 2021 года к Марии в дом опять постучится этот декрет и скажет: Вы решили жить, так как живете, муж работает, жена ведет домашнее хозяйство? Нет – будете жить по нашим правилам!

Буквально сегодня к нам в офис пришел еще один гомельчанин или по версии власти «трудоспособный, не занятый в экономике». Мужчина имеет в собственности дом и ему прислали уведомление с предложением представить доказательства его нахождения в «трудной жизненной ситуации». Мы ответили, во всем мире, в том числе и в нашей стране пандемия коронавируса! Посмотрим, что скажут чиновники, не освободят – пойдем в суд и будем объяснять «занятость в экономике» на пальцах. Благо обратившийся гомельчанин Николай Новиков является ученым-экономистом.

- Есть ли шанс в суде доказать незаконность повышения тарифов?

- Отвечаю просто, в суде есть не только такой шанс, но и правовая перспектива. Но суда ведь по такой категории дел в стране нет! Во всех случаях, кроме первого тунеядского дела в Гомеле, суды отказывают в рассмотрении жалоб, ссылаясь на неподведомственность этой категории дел судам. И все потому, что декрет №3 не предусматривает его обжалования в судебном порядке.

Представляете ситуацию – назвали тунеядцем и жаловаться не дают! Марии Тарасенко в прошлом году тоже отказали в принятии жалобы. Мы прошли все судебные инстанции, включая Верховный суд! Сегодня ее жалоба находится на рассмотрении в Комитете ООН по правам человека.

Уверен, голос этой женщины, ставшей символом борьбы с тунеядским декретом, зазвучит увереннее после вердикта на декрет международных экспертов. Кроме того, на примере ее борьбы мы сформировали отличный кейс, который в ближайшее время передадим в Конституционный Суд.

- Что посоветуете сегодня предпринять тем, кто рискует получить жировку по увеличенным тарифам?

- Я говорил всегда и повторяю сегодня. С декретом №3 нужно бороться!

Проблема тунеядского декрета это проблема не Марии Тарасенко, это проблема всей страны. Когда в 2017 году в эту борьбу включилась вся страна – власть отступила. Пускай сегодня требования этого декрета не такие массовые, как ранее, тем не менее, я советую не оставлять без внимания ни одного случая предъявления подорожавшей в 550% коммуналки. Перед законом, как известно, все должны быть равны! Декрет же ставит отдельную категорию граждан в неравенство, разве это справедливо?

Что касается гомельчан, я каждой жертве этого декрета предлагаю свою безвозмездную помощь. Приходите в наш офис, мы проведем в вашу пользу не только правовые, но и информационные действия! О том, что происходит с декретом на практике уже даже говорить мало, кричать нужно!

Обращайтесь в правозащитные офисы по всей стране, поможем каждому!