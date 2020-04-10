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В Литве начал действовать «масочный режим»

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  • 10.04.2020, 15:34
В Литве начал действовать «масочный режим»

За нарушение правил карантина можно получить штраф до 1000 евро.

В пятницу 10 апреля в Литве начал действовать "масочный режим" - жителям запрещено появляться в общественных местах без средств защиты на лице, сообщает delfi.lt.

До сих пор ношение масок носило лишь рекомендательный характер. Теперь за нарушение правил карантина физическим лицам грозят штрафы от 500 до 1000 евро. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 6000 евро.

Кроме того, в пятницу в 20:00 вступает в силу запрет на перемещение жителей в другие города, которые не являются их местом жительства. Это ограничение было введено на время пасхальных выходных. Оно будет действовать до 20:00 понедельника.

За прошедшие сутки в Литве было выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19, общее количество составляет 999. Подтверждено 17 случаев смерти пациентов.

Ранее правительство Литвы продлило карантин до 27 апреля.


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