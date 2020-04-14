Диетологи назвали самую полезную еду во время пандемии 10 14.04.2020, 14:30

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Очень важно пить не менее двух литров чистой воды в сутки.

Ученые и диетологи назвали самые полезные продукты, которые нужно обязательно включить в свой рацион во время карантина из-за коронавируса в мире, пишет РБК-Украина.

В частности, по словам экспертов, в рационе должны присутствовать свежие овощи и фрукты. Их нужно употреблять в пищу не менее 400 грамм в сутки. Также важными элементами питания являются цельнозерновой или отрубной хлеб, растительное масло и обязательно – яйца, которые желательно есть 3-4 раза в неделю.

Кроме того, диетологи настоятельно рекомендуют различные витаминно-минеральные комплексы в составе биологически активных добавок к пище. При этом, говорят ученые, желательно выбирать БАД с успокаивающим действием.

Также диетологи советуют пить не менее двух литров чистой воды в сутки. А если вам захотелось мяса и рыбы, то лучше отдайте предпочтение нежирным сортам этих продуктов. Также нежирными должны быть молоко и другие молочные продукты.

А вот газировку, мучное (сладости с сахаром), колбасу всех видов, майонез, фастфуд и чипсы диетологи настоятельно рекомендуют вовсе исключить из своего рациона.