Супруги из деревни под Лунинцом умерли от коронавируса в один день 12 19.04.2020, 10:09

12,047

Их дети также находятся в больнице.

Супруги из деревни под Лунинцом умерли от коронавируса в один день. Их дети находятся в центральной районной больнице Лунинца, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В деревне Ракитно от Covid-19 умерла пожилая пара. Cсоседей по улице забирали «скорые». В деревне Межлесье тоже очень много забрали людей. Участковый терапевт поликлиники госпитализирован с короновирусом», - сообщает читатель канала.

«17 апреля в деревне Ракитно Лунинецкого района похоронили семейную пару. Супруги преклонного возраста умерли в одни сутки: жена в больнице, муж дома. Сын и дочь не смогли присутствовать на похоронах. Они сейчас в Лунинецкой ЦРБ», - пишет другой читатель «Басты».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.