Как Запад борется с «вирусной» пропагандой авторитарных режимов 4 Данила Гальперович, Валерия Егисман, «Голос Америки»

2.04.2020, 12:06

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Эксперты рассказали о способах противодействия дезинформации из России и Китая.

Дипломаты и эксперты в демократических странах отслеживают то, как пандемия коронавируса используется Пекином и Москвой в пропагандистских и подрывных целях. При этом, как отмечают специалисты, способы такого отслеживания уже разработаны, а тенденции в информационной войне дают надежду на победу здравого смысла над злонамеренными действиями.

Новые инструменты анализа дезинформации

В Вашингтоне 31 марта экспертами, собранными Германским фондом Маршалла в США, был представлен информационно-исследовательский портал Hamilton 2.0 dashboard («Панель управления Гамильтона 2.0»), который «содержит краткий анализ нарративов и тем, продвигаемых российскими и китайскими правительственными чиновниками и финансируемыми государством средствами массовой информации в Twitter, YouTube, на государственных новостных интернет-сайтах и в официальных дипломатических заявлениях в ООН».

Анализ, сделанный с помощью этого портала, например, показывает, что в последнее время официальный Китай стал гораздо более агрессивен в соцсетях. Это отчасти связано с информационной волной, пущенной официальным представителем китайского МИДа Чжао Лицзянем, заявившим в середине марта, что коронавирус мог быть завезен в очаг заражения — Ухань в китайской провинции Хубэй — в октябре 2019 года военными США.

Список наиболее популярных и цитируемых учетных записей в твиттере возглавляют средства российской госпропаганды - Sputnik и RT. Источник: Hamilton 2.0

Об этом рассказал в ходе представления портала Hamilton 2.0 dashboard Брет Шафер (Bret Schafer), эксперт программы «Альянс по защите демократии» при Германском фонде Маршалла в США:

«Мы видим очень агрессивную активность в публикации сообщений в Twitter, гораздо более частых, чем мы привыкли это видеть со стороны официальных представителей Китая. Он много ретвитит сообщения Global Research Canada —известного прокремлевского сайта по распространению дезинформации. Эти сообщения связывают новый коронавирус с якобы существующими американскими программами по разработке биологического оружия. То есть, с помощью нашей платформы мы можем увидеть, насколько активно для таких целей используется Twitter».

Лора Розенбергер (Laura Rosenberger), директор «Альянса по защите демократии», подчеркнула, что раньше Китай в основном пытался использовать социальные медиа для двух задач – улучшить имидж Китая на мировой арене и подавить критические голоса, осуждавшие нарушение прав человека официальным Пекином. Теперь же поведение, характерное для Чжао Лицзяня в последнее время, стало серьезной составляющей присутствия Китая в интернете, и это он перенял от России:

«Все эти многочисленные и противоречащие друг другу “теории заговора”, которые сейчас продвигаются в китайских медиа, связанных с государством, взяты из “кремлевского учебника” — ведь российские чиновники публикуют в Твиттере многочисленные и противоречивые фальшивки, чтобы отвести от России вину. Например, мы помним такие их действия, когда был сбит “Боинг” MH17, отравления Сергея Скрипаля – именно в эти моменты российские дипломаты в Твиттере публиковали сообщения о том, что “могло бы” стать причиной произошедшего, и почему это не вина России».

При этом Брет Шафер говорит, что реакция при выявлении дезинформации в соцсетях не должна быть грубой: «Если используются фальшивые аккаунты для увеличения аудитории сообщений, в которых есть дезинформация, то Твиттер и другие платформы должны их закрывать. Но в иных случаях нельзя просто скопом закрывать страницы, на которых это публикуется, так как в этом случае мы покажем, что являемся такими же, как и Китай с Россией. Мы должны отвечать, как отвечает демократия – лучшей коммуникацией в соцсетях».

Эксперты «Альянса по защите демократии» констатируют, что Китай, в отличие от России, довольно чувствителен к тому, каков его имидж в соцсетях, и поэтому активность официального представителя китайского МИДа в Твиттере позже была откорректирована: на смену сообщениям с «теориями заговора» пришли материалы, подчеркивавшие важность сотрудничества всех стран в борьбе с коронавирусом.

Страны Балтии – один из полигонов «дезинформационной войны»

Россия начала совершать атаки на киберсистемы стран Балтии еще в 2000-х годах: Эстония первой испытала это на себе в 2007 году в ходе кризиса вокруг «Бронзового солдата», когда государственные учреждения в Таллинне подвергались атакам на протяжении 10 суток.

Во вторник послы Латвии, Литвы и Эстонии в США рассказали журналистам в Вашингтоне, как их правительства отслеживают российские информационные операции, связанные с коронавирусом.

Посол Латвии в США Марис Селга при этом считает, что теперь в самой России проявляется нарастающая пандемия, и ей, возможно, будет не до распространения дезинформации: «Если бы мы вели эту беседу еще неделю назад, то, возможно, она была бы несколько иной, потому что есть нюансы: если вы посмотрите на нашего восточного соседа, Россию, то сейчас она находится более-менее в той же ситуации, что и остальной мир».

Посол Латвии упомянул об одном из главных ресурсов, с помощью которого Брюссель борется с фальшивой информацией: «Я бы хотел привлечь внимание нашей аудитории к интернет-странице “ЕС против дезинформации”, www.euvsisinfo.eu , на которой вы можете видеть, как отслеживается все, связанное с темой коронавируса. Еще несколько недель назад Sputnik Latvia опубликовал повторяющую все их обычные трюки информацию, что вирус был получен в Латвии, что он направлен против “желтых жилетов” во Франции, что он помогает Грете Тунберг».

«Есть учреждения, наблюдающие за такого рода трендами, как со стороны Евросоюза, так и созданные соответствующими правительствами. Но, в конце концов, мы все должны прийти к пониманию того, что борьба с вирусом важнее, чем пустые обвинения в адрес друг друга. Китай, например, пытается играть роль партнера в этой борьбе, и нам надо наблюдать за тем, продолжатся ли эти попытки», – говорит дипломат.

Литовский посол в США Роландас Кришчюнас, отвечая на вопрос «Голоса Америки» о борьбе его страны с «вирусной» дезинформацией, заявил, что очень горд тем, как гражданское общество Литвы противостоит информационной атаке:

«Одним из примеров для тех, кто интересуется, могут быть наши “эльфы” (волонтеры из числа гражданских активистов, разоблачающие дезинформацию – ред.), которые сообщают, что за три года своей работы они не испытывали столь мощного потока дезинформации, как сейчас. Конечно, нынешняя беспрецедентная ситуация – это очень питательная почва для активности троллей, цель которых не изменилась: они хотят подорвать возможности правительства по борьбе с кризисом».

«И, конечно, тема, связанная с НАТО: например, распространялась ложная информация о том, что американский солдат в Литве заразился коронавирусом. Как и распространявшееся письмо, якобы министра обороны Литвы, в котором предлагалось не обращать внимания на коронавирус и все равно проводить учения, потому что они важнее», – добавил посол Литвы, также упомянув о ресурсе www.debunk.eu, работающем на основе активности гражданских активистов.

Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов, комментируя наличие дезинформации, распространяемой Москвой и Пекином, заявил: «Мое послание тем, кто это делает: вам не стоит нас недооценивать. Недооценивать сплоченность наших обществ, наших союзов, сплоченность Евросоюза, и, что самое важное – способность нашего населения видеть и распознавать пропаганду».

Данила Гальперович, Валерия Егисман, «Голос Америки»