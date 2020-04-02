Фанаты девяти клубов объявили бойкот чемпионату Беларуси по футболу 2 2.04.2020, 12:29

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Болельщики призывают к карантину.

Болельщики «Немана», «Шахтера», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцка» не будут активно поддерживать свои команды из-за пандемии коронавируса, пишет «Трибуна».

Фанаты призвали к самоизоляции.

Напомним, редакция сайта Charter97.org в знак протеста прекратила освещать спортивные соревнования в Беларуси. Мы протестует против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар эпидемии.