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Народный карантин
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Фанаты девяти клубов объявили бойкот чемпионату Беларуси по футболу

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  • 2.04.2020, 12:29
  • 2,701
Фанаты девяти клубов объявили бойкот чемпионату Беларуси по футболу

Болельщики призывают к карантину.

Болельщики «Немана», «Шахтера», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцка» не будут активно поддерживать свои команды из-за пандемии коронавируса, пишет «Трибуна».

Фанаты призвали к самоизоляции.

Напомним, редакция сайта Charter97.org в знак протеста прекратила освещать спортивные соревнования в Беларуси. Мы протестует против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар эпидемии.


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