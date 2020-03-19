«Хартия-97» прекращает освещать спортивные соревнования в Беларуси 12 19.03.2020, 20:12

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Редакция протестует против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Редакция сайта Charter97.org в знак протеста против решения властей Беларуси проводить соревнования прекращает освещать спортивные события.

Сегодня стартовал футбольный чемпионат Беларуси. Вход на стадион на матче «Энергетик»-БГУ - БАТЭ для болельщиков был открыт.

Беларусь осталась единственной страной в Европе, где не остановлены футбольные и хоккейные чемпионаты. Кроме того, соревнования проходят со зрителями, у которых при входе на стадионы и арены даже не измеряют температуру.

Редакция призывает спортивные федерации Беларуси проявить ответственность и отменить соревнования в период пандемии.