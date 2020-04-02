Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси
- 2.04.2020, 12:35
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Статистика случаев сильно отличается от цифр Минздрава.
1 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их данным, в Беларуси 163 зараженных коронавирусом, 47 из них вылечены, 2 человека скончались.
Сайт Charter97.org проверил по онлайн карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.
Россия
Заражены – 3 548
Умерли – 30
Вылечились – 235
Польша
Заражены – 2 552
Умерли – 43
Вылечились – 35
Украина
Заражены – 804
Умерли – 20
Вылечились – 13
Литва
Заражены – 649
Умерли – 8
Вылечились – 7
Латвия
Заражены – 446
Умерли – 0
Вылечились – 1
Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции:
Швеция
Заражены – 5 084
Умерли – 259
Вылечились – 103
Чехия
Заражены – 3 604
Умерли – 40
Вылечились – 61
Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».