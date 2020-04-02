Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси 2.04.2020, 12:35

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Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Статистика случаев сильно отличается от цифр Минздрава.

1 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их данным, в Беларуси 163 зараженных коронавирусом, 47 из них вылечены, 2 человека скончались.

Сайт Charter97.org проверил по онлайн карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.

Россия

Заражены – 3 548

Умерли – 30

Вылечились – 235

Польша

Заражены – 2 552

Умерли – 43

Вылечились – 35

Украина

Заражены – 804

Умерли – 20

Вылечились – 13

Литва

Заражены – 649

Умерли – 8

Вылечились – 7

Латвия

Заражены – 446

Умерли – 0

Вылечились – 1

Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции:

Швеция

Заражены – 5 084

Умерли – 259

Вылечились – 103

Чехия

Заражены – 3 604

Умерли – 40

Вылечились – 61

Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».