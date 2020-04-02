США передали Эстонии 128 противотанковых ракет Javelin 2 2.04.2020, 12:52

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Сделка произошла в рамках крупного контракта.

Соединенные Штаты Америки передали Силам обороны Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin.

Об этом в четверг, 2 апреля сообщило посольство США в Эстонии, пишет «Европейская правда».

Противотанковые ракеты были переданы 15 февраля в рамках крупного контракта, подписанного Центром оборонных инвестиций Эстонии и Министерством обороны США.

Предоставленное вооружение является продолжением наращивания оборонного потенциала Эстонии для укрепления стратегической интеграции двух стран и обеспечения оперативной совместимости между союзниками и партнерами по НАТО, подчеркнули в посольстве.

Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin являются частью сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии.

За последние несколько лет США предоставили Эстонии помощь в обеспечении безопасности на сумму более 100 млн долларов США.

Военные США взаимодействуют со своими эстонскими коллегами более 150 раз в год.