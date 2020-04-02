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У двух третей россиян нет сбережений.

Протянуть на имеющихся деньгах реальный карантин они не смогут, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Давайте посчитаем.

Инкубационный период вируса — 2-3 недели. Карантин нужен на 1,5-2 инкуб.периода. Берем по максимуму — это 1,5 мес.

Выплатить всем россиянам по 30 тыс.р. 1,5 мес.*111 млн взрослых = 5 трлн руб.

Минус пенсии, которые и так выплачиваются: 14 тыс.р.*1,5*40 млн = 1 трлн р.

Итого: нужно дополнительно 4 трлн руб.

Еще 1 трлн можно потратить на отмену оплаты ЖКХ на этот период, мораторий на выплаты кредитов, бесплатную раздачу мед.масок, перчаток, санитайзеров для рук, дезинфекции городов и помещений, допоплату медикам и т.п.

Есть у России эти деньги?

На счетах правительства России на 1 февраля 2020 лежит 15,2 трлн руб.,

у регионов — еще 2,5 трлн. (данные ЦБР).

Всего — 17,7 трлн руб. или более 17% ВВП.

Итого у государства в 3-4 раза больше свободных, неиспользуемых денег, чем нужно, чтобы люди могли сравнительно безболезненно пережить нормальный полноценный карантин в стране.

Не хотите тратить резервы — а для чего их еще копили-то? Чтобы помочь Сечину избежать санкций, что ли?

ОК. Просто напечатайте. Инфляция? Да не будет никакой инфляции, если производители не станут сознательно задирать цены — как с медицинскими масками. Это же просто возмещение части потерянных людьми доходов. Да, даже если и будет небольшой всплеск инфляции — не беда, это намного лучше, чем оставить людей без средств к существованию на 1,5 месяца. Вот это — беда.

Программа помощи россиянам в условиях карантина стоит всего 4% ВВП. Напомнить, что в других странах такие программы в разы больше? С учетом помощи бизнесу (налоговые каникулы, сокращение арендной платы и т. п.) Россия приблизится к этим цифрам (8-18% ВВП).

Пора объявлять настоящий карантин на всю страну — и не за счет людей или бизнеса, а за счет тех самых накоплений, которые государство, не спрашивая у людей, копило на «черный день». «Черный день» настал.

Чего вы еще ждете? Какого апокалипсиса? Хуже уже куда же?