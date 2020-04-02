Белгидромет объявил штормовое предупреждение 3 2.04.2020, 16:07

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На большей части страны ожидается сильный ветер.

Синоптики еще с прошлой недели примеривались и наконец применили свой излюбленный оранжевый уровень опасности, пишет onliner.by. Завтра с утра на большей части страны ожидается сильный ветер, который может сопровождаться снегом и дождем. При этом температура днем довольно высока. А на горизонте уже виднеется +20 — но про это пока нельзя говорить.

Уже сейчас местами ветер достигает 18 метров в секунду. Белгидромет сообщает, что утром и днем 3 апреля возможны порывы юго-западного и западного ветра 20 м/с. Дневная температура колеблется пока в районе 11—15 градусов, но ветер не дает толком ощутить тепло. По всей видимости, стихнет он к субботе.